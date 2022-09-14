Negli ultimi anni si discute molto su quanto il cinema tenda a ripensare costantemente se stesso: oltre a sequel e prequel, non sono rari reboot o remake di film più o meno celebri. Un tentativo di dare seguito e nuovi mezzi ad una storia di sicuro successo, oppure la dimostrazione che Hollywood & co. stanno esaurendo le idee? Per la verità, i remake sono sempre esistiti nel mondo della settima arte e in alcuni casi hanno portato a film addirittura migliori degli originali da cui sono ispirati. Per esempio: Casino Royale, il primo 007 con Daniel Craig, in realtà è il remake di un titolo non canonico nella saga con protagonista Peter Sellers. Per molti dire che The Departed è migliore di Infernal Affairs suonerà come un’eresia, ma in questo caso il “migliore” si riferisce perlopiù al successo internazionale e di premi che ha ottenuto: una buona parte di pubblico generalista probabilmente ignora l’esistenza di un “originale” e questo la dice lunga sul risultato del lavoro di Martin Scorsese. E ancora: The Ring, La Cosa, Scarface… Nella gallery di oggi vi raccontiamo 10 remake che si sono rivelati migliori dell’originale.
TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O IN FONDO ALL’ARTICOLO
Se la gallery “Da The Departed a Casino Royale: 10 remake che si sono rivelati migliori dell’originale” vi è piaciuta, qui ne trovate altre che possono fare al caso vostro:
- 10 film che non sono così brutti come tutti dicono
- 14 film completati che non sono mai stati distribuiti
- 10 film blockbuster costati una barca di soldi e che hanno miseramente fallito
- 10 attori che hanno detestato il modo in cui sono morti i loro personaggi
- 10 attori che hanno sorpreso tutti con ruoli diversi, inaspettati ma perfettamente riusciti
- 10 film blockbuster costati una barca di soldi e che hanno miseramente fallito
- 10 star che hanno salvato la propria carriera rifiutando un ruolo terribile
- 10 grandi attori e attrici affetti da malattie croniche
- 10 film che hanno risposto alle domande dei fan solamente dopo molti anni o tanto tempo
- 11 attori che hanno rubato oggetti dal set + 1 che ha clamorosamente fallito!
- 10 sequel di film famosissimi che non sono mai stati realizzati
- 10 registi che si sono licenziati durante le riprese di un film
- 10 scene del MCU che i fan proprio non riescono a guardare
- 15 coppie di attori genitori-figli che hanno recitato nello stesso film