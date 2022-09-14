Negli ultimi anni si discute molto su quanto il cinema tenda a ripensare costantemente se stesso: oltre a sequel e prequel, non sono rari reboot o remake di film più o meno celebri. Un tentativo di dare seguito e nuovi mezzi ad una storia di sicuro successo, oppure la dimostrazione che Hollywood & co. stanno esaurendo le idee? Per la verità, i remake sono sempre esistiti nel mondo della settima arte e in alcuni casi hanno portato a film addirittura migliori degli originali da cui sono ispirati. Per esempio: Casino Royale, il primo 007 con Daniel Craig, in realtà è il remake di un titolo non canonico nella saga con protagonista Peter Sellers. Per molti dire che The Departed è migliore di Infernal Affairs suonerà come un’eresia, ma in questo caso il “migliore” si riferisce perlopiù al successo internazionale e di premi che ha ottenuto: una buona parte di pubblico generalista probabilmente ignora l’esistenza di un “originale” e questo la dice lunga sul risultato del lavoro di Martin Scorsese. E ancora: The Ring, La Cosa, Scarface… Nella gallery di oggi vi raccontiamo 10 remake che si sono rivelati migliori dell’originale.

TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O IN FONDO ALL’ARTICOLO

Se la gallery “Da The Departed a Casino Royale: 10 remake che si sono rivelati migliori dell’originale” vi è piaciuta, qui ne trovate altre che possono fare al caso vostro: