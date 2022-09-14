David Harbour accende i motori: l’attore sarà tra i protagonisti del film su Gran Turismo

La nuova corsa all’oro dei videogiochi non si ferma: dopo i già numerosi progetti e attori annunciati relativi a celebri titoli che i gamers conoscono bene, ora arriva la notizia che un grande attore è stato aggiunto al cast dell’adattamento di Gran Turismo. Il celebre titolo Sony e PlayStation diventerà un film e a dirigerlo è un pezzo grosso del mondo del cinema: il regista di District 9 e Elysium, Neil Blomkamp porterà sul grande schermo uno script di Jason Hall (American Sniper) e Zach Baylin (King Richard). Non solo, perché in esclusiva The Hollywood Reporter fa sapere che sarà della corsa anche David Harbour.

La star di Stranger Things scalda quindi i motori per il film sul famoso simulatore di guida e una incredibile storia vera che lo riguarda. Gran Turismo sarà infatti incentrato su un giovane gamer le cui abilità di gioco gli hanno fatto permesso di diventare un vero pilota professionista di auto da corsa. Secondo quanto riferito, interpreterà un pilota ormai ritiratosi che insegna al teenager a guidare.

Tra i produttori del film risulta anche Kazunori Yamauchi, creatore del gioco che ha debuttato nel 1997 ed è arrivato quest’anno al suo settimo titolo ufficiale (oltre a svariati spin-off). La data di uscita prevista del film è l’11 agosto 2023.

Come detto, si tratta solo dell’ultimo adattamento in arrivo sul grande o piccolo schermo: oltre ai già adattati Uncharted, Assassin Creed, Sonic, Resident Evil, Silent Hill e The Witcher nel prossimo futuro sono pronti a diventare film o serie anche prodotti come The Last of Us, Ghost of Tsushima, il da poco annunciato Pac-Man e molto altro.

Per David Harbour, una nuova occasione per imprimersi per sempre nei cuori degli spettatori: oltre a Stranger Things, è atteso dal film sui Thunderbolts – la cui formazione completa è stata annunciata al D23 – e da un esaltante film di Natale in cui interpreterà un Babbo Natale particolarmente violento.

Cosa ne pensate? Vi esalta la presenza di David Harbour nell’adattamento di Gran Turismo? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: Roy Rochlin/Getty Images – PlayStation

Fonte: THR