Birds of Prey ha appena debuttato al cinema e già si torna a parlare di Harley Quinn, la più folle e irriverente villain dell’universo DC. È in arrivo infatti, a partire dal 27 febbraio, una nuova collana di fumetti destinata alle librerie intitolata DC Graphic Novel for Young Adult. E il primo volume è dedicato proprio ad Harley Quinn.

DC Graphic Novel for Young Adult

La collana DC Graphic Novel for Young Adult, che vede il debutto di Editrice il Castoro al mondo dei supereroi DC, è pensata per i lettori young adult. I primi titoli, disponibili a partire da fine febbraio 2020, presentano alcune delle figure femminili più ribelli e rivoluzionarie come Harley Quinn appunto, ma anche Wonder Woman, The Raven e Cat Woman.

Ogni pubblicazione è stata affidata alla narrazione dei più grandi autori best seller per ragazzi e YA americani e alle matite di importanti talenti del fumetto mondiale del momento.

Harley Quinn. Gotham arrivo!

Il primo volume ad arrivare nelle librerie, a partire dal 27 febbraio, sarà Harley Quinn. Breaking Glass, pubblicato in Italia con il titolo Gotham arrivo!, dell’autrice best seller canadese Mariko Tamaki, vincitrice dell’Eisner Award e affermata autrice Marvel e DC Comics, con i disegni del grande fumettista britannico Steve Pugh.

Harley Quinn. Gotham arrivo! è il racconto di come la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere nella pericolosa Gotham City e diventa Harley Quinn una delle eroine più ribelli del mondo dei supereroi.

HARLEY QUINN. Gotham arrivo!

di Mariko Tamaki

illustrazioni di Steve Pugh

Traduzione di Carla Roncalli di Montorio

Pagg: 200; Prezzo: 15,50 €

Editrice Il Castoro & DC Comics

Dal 27 febbraio 2020 in libreria

Anticipazioni

I prossimi volumi previsti dalla partnership con Dc Comics sono nell’ordine: