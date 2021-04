Prima di procedere addentrandoci nei meandri di questa fan theory è obbligatoria una premessa. L’accordo per l’acquisizione di Fox da parte di Disney non è ancora andato in porto e, soprattutto alla luce di questo dettaglio assolutamente non trascurabile, è bene precisare che tutto rimane nell’ambito del possibile ma poco probabile, anche se di recente le voci di un cross over tra i Vendicatori e il Mercenario Chiacchierone sono sempre più pressanti.

Detto questo non si può non rimanere perlomeno incuriositi da quello che potrebbe essere uno degli eventi più sensazionali ed esplosivi nell’ambito del MCU, ovvero l’ingresso di Deadpool nel mondo degli Avengers, magari proprio nel prossimo film dedicato ai vendicatori, ovvero Avengers 4.

Durante la visione di Deadpool 2 diversi fan non hanno potuto fare a meno di notare che il dispositivo utilizzato da Cable per viaggiare nel tempo somiglia in maniera palese a qualcosa di già visto prima. Di che si tratta? Come potete vedere dal post pubblicato su Instagram che vi proponiamo qui sotto, il device è in effetti molto somigliante (per non dire quasi identico) a quello indossato da Chris Evans (Captain America) sul set di Avengers 4 appunto. E secondo quanto riportato da Comicbook Movie lo stesso gingillo sarebbe stato avvisto sul set al polso di Iron Man e Ant-Man in alcune sequenze girate nel passato sempre sul set di Avengers 4.

Addirittura si è paventata l’ipotesi che i piani alti di Fox e Marvel abbiano optato per utilizzare un design comune per questo device in modo da, se la fusione dovesse chiudersi, avere una pota aperta con cui finalmente mettere in contatto i due mondi. Magari proprio grazie a un dispositivo inventato da Stark per viaggiare nel tempo… Cosa ne pensate?

Foto: © Walt Disney Pictures/Marvel Studios; © 20th Century Fox