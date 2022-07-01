Deadpool in the Multiverse of Madness: ecco il filmato che farà impazzire i fan [VIDEO]

Come se la sarebbe cavata il Mercenario Chiacchierone contro Scarlet Witch? Ora abbiamo la sanguinosissima e divertente risposta!

Dopo tanti rumor, finalmente Deadpool è riuscito ad approdare in un film Marvel. “L’esordio” del Mercenario Chiacchierone è arrivato grazie ad un video fan made di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che immagina come se la sarebbe cavata il personaggio contro Scarlet Witch.

Diffuso dal canale Youtube Mightyraccoon!, il filmato mostra un what if a tema Marvel: cosa sarebbe successo se al posto di Mr. Fantastic, l’uomo più intelligente al mondo fosse stato proprio Deadpool? Una vera sorpresa anche per lo stesso Mercenario, che dopo essersi materializzato nella sala degli Illuminati si rende subito conto che qualcosa non quadra e che la situazione sta per diventare molto tesa.

Quindi, ecco una delle scene migliori di Multiverse of Madness: il momento in cui Wanda Maximoff aka Scarlet Witch uccide brutalmente i membri degli Illuminati, nessuno escluso. In questo caso, però, le cose vanno diversamente. Mentre Wanda discute con Reed Richards (ex geniaccio di quell’universo), ecco che alle spalle della villain interpretata da Elizabeth Olsen arriva proprio Deadpool che – come sappiamo – non è tipo da grossi complimenti.

Pronti via, ecco che estrae la katana e taglia di netto la testa a Scarlet Witch. Detto fatto, possono scorrere i titoli di coda sul film di Sam Raimi. Ci voleva veramente tutto quel trambusto, tra Doctor Strange, Darkhold, Stregoni zombie e via dicendo? A quanto pare, bastava solo chiamare il Mercenario Chiacchierone.

QUI POTETE VEDERE IL FILMATO DI DEADPOOL

Su note più serie, vi ricordiamo che i fan sono ancora in attesa del debutto del personaggio nel MCU: dopo due film in solitaria prodotti dalla Fox, l’acquisizione di quest’ultima da parte di Disney ha spalancato le porte ad un esordio in grande stile. Si attendono ora nuove notizie, specie sul terzo annunciato capitolo di Deadpool che sarà diretto da Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Poco tempo fa, sono stati diffusi alcuni dettagli di trama che potete leggere QUI.

Cosa ne pensate del video fan made? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

Foto: MovieStills

Fonte: Youtube