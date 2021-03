Costato “solo” 58 milioni di dollari, il primo Deadpool fu un successo internazionale pazzesco che ha incassato dalla sua oltre 780 milioni in tutto il mondo. Affatto male, considerando che negli States il film è pure uscito Rated-R, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da adulti.

Stando alle prime speculazioni, il suo imminente sequel, Deadpool 2, dovrebbe riuscire a guadagnare anche di più, quindi è logico pensare che ai piani alti stiano ormai pensando a un terzo capitolo della saga, Deadpool 3.

Eppure, secondo il protagonista Ryan Reynolds, un ulteriore seguito potrebbe non arrivare affatto, e non è per il motivo che pensate voi. No, l’acquisizione della Fox da parte della Disney (e il potenziale ingresso del Mercenario Chiacchierone nell’Universo Cinematografico Marvel assieme agli Avengers e ai Guardiani della Galassia) non è la ragione, bensì…

Qui le parole dell’attore: «Riguardo Deadpool 3, sapete, è una cosa strana da dire, ma non penso che ci sarà un Deadpool 3. Penso che andando avanti avremo un film sugli X-Force, che sarà la sua squadra».

Insomma, il nostro è convinto che il futuro siano gli X-Force, e che quindi Deadpool 2 potrebbe essere l’ultimo standalone dedicato allo sboccatissimo supereroe! Nei comics originali, ricordiamo che la X-Force è formata da supereroi come Cable, Domino, Boom-Boom, Cannonball, e diversi altri. Molti di questi li incontreremo già in Deadpool 2, mentre per i rimamenti membri, bisognerà vedere.

Diretto da David Leitch, l’atteso cinecomic uscirà nelle sale italiane il 15 maggio. Ad affiancare Reynolds nel cast, tra gli altri: Josh Brolin (Cable), Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin (Vanessa, l’amata di Deadpool), Bill Skarsgard (in un ruolo non ancora confermato, ma si suppone sia un membro della X-Force), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), T.J. Miller (Weasel), Lewis Tan (Shatterstar), Terry Crews (Bedlam), e Leslie Uggams (la vecchia cieca Al).

Fonte: SF