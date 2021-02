Online un nuovo simpatico video promo di Pokémon – Detective Pikachu, atteso live action che vedrà per protagonisti i mitici mostriciattoli giapponesi. Al centro del nuovo footage sono proprio le audizioni delle strampalate creature, da Pikachu a Psyduck, passando per Charizard e Jigglypuff, Venusaur e Dodrio: chi è il vostro preferito?

Diretto da Rob Letterman, ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 9 maggio, vantando un cast composto da Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe e, come doppiatore di Pikachu nella versione originale, Ryan Reynolds. Qui sotto trovate la sinossi ufficiale dell’avventura, a cui segue il video promo fresco di pubblicazione:

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.