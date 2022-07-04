Diabolik 2, svelato il titolo del sequel dei Manetti Bros. E c’è anche Monica Bellucci

L'attrice aveva già rivelato il suo ruolo nel seguito. Nel cast torneranno anche Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni di Eva Kant e l'ispettore Ginko, mentre il protagonista Luca Marinelli verrà sostituito da Giacomo Giannotti

Monica Bellucci ha rivelato nei giorni scorsi, in un’intervista al settimanale Io Donna, supplemento del Corriere della Sera, che sarà Altea in Diabolik 2, sequel della saga dei Manetti Bros, il cui titolo ufficiale, come appena confermato, sarà Diabolik – Ginko all’attacco!. L’uscita del film è prevista per il prossimo 17 novembre, e a distribuirlo sarà 01 Distribution.

A indossare la maschera del Re del Terrore l’attore internazionale Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Grey’s Anatomy. Al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea tornano a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko, mentre Monica Bellucci sarà come detto Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anti-convenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Nel sequel, come recita la sinossi, Diabolik mette a segno l’ennesimo colpo miliardario, ma Ginko lo costringe a una fuga disperata. Solo, senza rifugi, senza ricchezze e senza alcun aiuto, il criminale si ritroverà davvero alle strette. E Ginko lo marcherà sempre più da vicino.

La Bellucci, nell’intervista cui facevamo riferimento in apertura, ha dichiarato a proposito del suo personaggio: «Altea è stravagante, anticonformista, non ha paura di niente e tanto meno di Diabolik, appartiene a un ceto che non ha scelto ma ama un poliziotto e la disparità sociale rende questo amore impossibile, anche se lui è una persona speciale».

«Lei glielo ripete spesso: tu non sei un semplice poliziotto, sei il migliore. Ginko e Altea hanno la stessa energia di Diabolik ed Eva Kant ma hanno scelto di stare dalla parte del bene. Indirizzano questa forza verso un obiettivo opposto a quello della coppia criminale», ha aggiunto.

«Nei film dei Manetti le donne sono molto importanti – conclude la Bellucci – Le attrici sono tutte meravigliose, sono felice di far parte del secondo episodio. Oltre a questo sto girando in Italia Mafia Mama, una commedia al femminile di Catherine Hardwicke con Toni Collette, scritta benissimo. In autunno riprenderò la tournée teatrale di Maria Callas – Lettere e memorie, torneremo in scena a Parigi, entro la fine dell’anno saremo a New York e Los Angeles».

Con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura a firma dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve, DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO! è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Di seguito il primo teaser poster del film fresco di diffusione.

Foto: Getty (Pascal Le Segretain); Mompracem/Rai Cinema

Fonte: Io Donna

