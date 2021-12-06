 Diabolik, l’inafferrabile Re del Terrore è il protagonista del nuovo teaser [VIDEO]
Diabolik, l'inafferrabile Re del Terrore è il protagonista del nuovo teaser [VIDEO]

Le nuove immagini del film dei Manetti Bros.

Cristiano Bolla

Diabolik, l’inafferrabile Re del Terrore è il protagonista del nuovo teaser [VIDEO]

Le nuove immagini del film dei Manetti Bros.

Cristiano Bolla
diabolik luca marinelli

Dieci giorni esatti, poi Diabolik arriva nelle sale italiane. Cresce l’attesa per vedere il nuovo lavoro dei Manetti Bros., adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

In quesa settimane sono stati molti i materiali promozionali che hanno mostrato i personaggi protagonisti del film: dopo la Eva Kant di Miriam Leone e il tenace ispettore Ginko di Valerio Mastandrea, all’appello mancava ancora una character video dedicato a lui, all’unico e solo Re del Terrore interpretato da Luca Marinelli.

È stato diffuso oggi dall’account di 01 Distribution, la casa di distribuzione che porterà Diabolik al cinema dal 16 dicembre 2021. Un video che mostra non solo l’iconica maschera e gli occhi di ghiaccio di Marinelli, ma anche la celebre Jaguar E-Type nera e gli altri protagonisti del film in arrivo.

QUI IL CHARACTER VIDEO DI DIABOLIK

Scritto da Michelangelo La Neve e Manetti Bros., Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e dallo stesso duo di fratelli, in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

Nel cast, oltre a Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea, troviamo Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio e la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Questa la sinossi di Diabolik:

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.

