Diabolik, l’inafferrabile Re del Terrore è il protagonista del nuovo teaser [VIDEO]

Dieci giorni esatti, poi Diabolik arriva nelle sale italiane. Cresce l’attesa per vedere il nuovo lavoro dei Manetti Bros., adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

In quesa settimane sono stati molti i materiali promozionali che hanno mostrato i personaggi protagonisti del film: dopo la Eva Kant di Miriam Leone e il tenace ispettore Ginko di Valerio Mastandrea, all’appello mancava ancora una character video dedicato a lui, all’unico e solo Re del Terrore interpretato da Luca Marinelli.

È stato diffuso oggi dall’account di 01 Distribution, la casa di distribuzione che porterà Diabolik al cinema dal 16 dicembre 2021. Un video che mostra non solo l’iconica maschera e gli occhi di ghiaccio di Marinelli, ma anche la celebre Jaguar E-Type nera e gli altri protagonisti del film in arrivo.

Scritto da Michelangelo La Neve e Manetti Bros., Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e dallo stesso duo di fratelli, in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

Nel cast, oltre a Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea, troviamo Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio e la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Questa la sinossi di Diabolik:

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.

Foto: 01 Distribution