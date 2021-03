Siete stati davvero in tanti, quasi 200, a partecipare alla gara creativa #DisegnaLaPaura, da noi lanciata il 1° marzo in collaborazione con Universal Pictures International Italy.

Vi avevamo lanciato la sfida di realizzare una fan art (disegno, foto o illustrazione) a tema Blumhouse, la celebre factory horror fondata dal geniale produttore Jason Blum, che ha sfornato successi di pubblico e critica come Get Out – Scappa, Noi, Insidious, Halloween, la saga di The Purge, Le streghe di Salem e Sinister, per citare i più famosi, e voi avete risposto con grande passione e impegno. A riprova di come l’horror di qualità, anche in Italia, abbia un suo pubblico di fedelissimi.

Avevate la libertà di farvi ispirare dai titoli citati o dai loro personaggi e, a giudicare dai risultati, avete lasciato correre la fantasia a briglia sciolta, utilizzando anche le tecniche più svariate.

A valutare i lavori migliori pervenuti alla redazione entro il 30 giugno è stata una prestigiosa squadra formata da alcuni dei più famosi fumettisti italiani, Giacomo Bevilacqua, Gigi Cavenago, Roberto Recchioni e Zerocalcare, di cui a marzo avevamo pubblicato su magazine e sito le loro personali fan art ispirate all’universo Blumhouse.

L’opera che più ha colpito il nostro team di esperti, aggiudicandosi un soggiorno completo al Lucca Comics & Games, che si svolgerà nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, è ispirata al film Le streghe di Salem ed è firmata da Fabio Listrani.

Occupano il 2° e 3° posto del nostro ideale podio creativo le fan art di Giorgio Finamore e Juri Dabiankov, curiosamente anch’esse dedicate a Lords of Salem.

Ma hanno meritato una segnalazione sul numero di settembre di Best Movie anche il lavoro di Alessandro Romita, ispirato dall’ultimo film della Blumhouse, Noi, e quello di David Spinelli che prende spunto da The Purge.

Arrivederci alla prossima sfida!