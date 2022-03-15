Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le ultime parole di Benedict Cumberbatch sul film non vi lasceranno indifferenti

Benedict Cumberbatch è tornato a parlare di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel del cinecomic del 2016 dedicato allo Stregone Supremo e che, a suo avviso, non sarà affatto da meno rispetto al recente campione d’incassi della Marvel Spider-Man: No Way Home.

«È un film grandioso – ha detto Cumberbatch, che nell’ultimo cinecomic com Tom Holland ha ricoperto un ruolo di assoluto rilievo nelle implicazioni della trama legate agli esplosivi e imprevedibili sviluppi del Multiverso – Sarà una rivoluzione assoluta. Potrebbe far bene quanto Spider-Man, dato il livello di ambizione. Ecco, lo dico».

«Strange sta ancora imparando a conoscere il Multiverso – ha anticipato invece il regista del seguito, Sam Raimi, di ritorno in grande stile nel mondo dei cinecomic dopo i tre Spider-Man da lui diretti –Ed ecco un personaggio che può effettivamente attraversarlo. Strange è un tale saccente, e stavolta dovrà chinare la testa e apprendere qualcosa di nuovo da una ragazzina».

«Avremo la resa dei conti. E ci sarà molta scoperta di sé – ha aggiunto Cumberbatch – Strange è praticamente un estraneo a se stesso ma questo film rivelerà ciò che, essenzialmente, è nella sua natura, e che prima o poi si ritroverà ad affrontare per resistere o cadere. Ci sono alcune idee molto audaci e alcune sfide straordinarie per Strange, ma anche degli incontri sorprendenti. Certe conclusioni saranno davvero inaspettate».

La sinossi ufficiale del film recita: In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo film targato Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe è pronto a sbloccare tutto il potenziale del Multiverso e a spingere i suoi confini più lontano che mai. Viaggia nei meandri di universi sconosciuti con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati, vecchi e nuovi, attraverserà le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso allo scopo di sconfiggere un nuovo, misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ricordiamo, schiererà nel cast oltre a Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, anche Benedict Wong nei panni di Wong, Rachel McAdams come Christine Palmer e Chiwetel Ejiofor nelle vesti del Barone Karl Mordo. Tra le new entry segnaliamo invece Xochitl Gomez, che debutterà nel MCU nei panni dell’eroina dei fumetti America Chavez alias Miss America. La sceneggiatura, che collegherà il film anche alla serie WandaVision, è affidata a Michael Waldron, showrunner di Loki.

Foto: MovieStillsDB

Fonte: Empire

