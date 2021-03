Sappiamo ormai che a causa di alcune divergenze creative con la Marvel, non sarà più Scott Derrickson a dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e che al suo posto potrebbe invece subentrare Sam Raimi. Questo, però, non significa che il regista del primo standalone dedicato allo Stregone Supremo abbia definitivamente chiuso col mondo dei cinecomic, dato che in una recente chiacchierata su Twitter, ha confessato il desiderio di voler dirigere un film della DC, niente di meno che un’avventura dedicata a… Constantine, il mitico supereroe precedentemente interpretato da Keanu Reeves!

Prima di lasciarvi gioire, è bene sottolineare che la dichiarazione di Derrickson è uscita nel corso di una chiacchierata informale come quelle che si fanno al bar per passare il tempo, quindi non significa assolutamente che il nostro si stia proponendo alla DC o che ci siano state delle discussioni tra lui e la major. Ammettiamo, però, che sarebbe veramente bello vedere un cineasta del suo stampo alle prese con Constantine: non dimentichiamoci, infatti, che lui ha girato diversi horror prima di Doctor Strange (in primis, Sinister), e Constantine, di evocazioni horror, ne ha davvero a profusione!

Più voci di corridoio, ricordiamo, sostengono che la DC stia veramente preparando un ritorno di John Constantine al cinema. Giusto per pura speculazione: chissà se siano disposti a considerare Derrickson come regista del film?

