Tra i film più attesi in programma al Festival di Cannes 2018, figura sicuramente Dogman, nuovo lavoro di Matteo Garrone.

La storia, ispirata a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1988, vede per protagonista Marcello, un uomo mite e tranquillo la cui vita è divisa tra il proprio lavoro come toelettatore di cani e la figlia Sofia. Ad agitare la sua esistenza, però, sarà Simoncino, un ex pugile con cui il nostro parrebbe avere dei conti in sospeso: a un certo punto, Marcello smetterà di subire, e a scoppiare sarà una gran dose di inaspettata violenza e brutalità!

Interpretato da Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Laura Pizzirani, Alida Baldari Calabria e Aniello Arena, Dogman uscirà nelle sale italiane il 17 maggio. Chissà se riuscirà a vincere qualche importante riconoscimento a Cannes? In attesa di scoprirlo, godetevi il suo nuovo intrigantissimo trailer qui di seguito: