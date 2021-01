Dopo il grande successo di Bohemian Rhapsody, film su Freddie Mercury che attualmente ha ormai incassato oltre 635 milioni worldwide rivelandosi il biopic musicale di maggior successo della storia del cinema, che il prossimo iconico cantante ad arrivare sul grande schermo (dopo Rocketman su Elton John) possa essere niente di meno che David Bowie?

Una cosa è sicura: Hollywood lo vorrebbe alla grande, e a rivelarlo è direttamente il figlio di Bowie, Duncan Jones, che ha fatto sapere su Twitter di esser stato contattato da diversi produttori intenzionati a fare un film sul suo leggendario papà, autore di celebri hit come Space Oddity, Star Man, Changes e Fashion. Il nostro, però, parrebbe essere un po’ contrario all’idea, e per l’occasione, ha aperto un sondaggio per sapere dai fan chi dovrebbe interpretare Bowie, mettendo però come opzioni i nomi più improbabili del mondo, ovvero Idris Elba, Peter Dinklage, Meryl Streep e Gilbert Gottfried.

A vincere il sondaggio è stata – chiaramente – la Streep, ma per quanto siamo assolutamente convinti che la pluripremiata attrice possa interpretare chiunque, forse forse il ruolo di David sarebbe un po’ troppo persino per lei. Insomma, è abbastanza palese che Jones non stia valutando seriamente le proposte che sta ricevendo, ma chiaramente, nulla gli vieta di cambiare idea più avanti. Voi che ne pensate in proposito? Vi piacerebbe che la vita e la carriera del Duca Bianco diventassero un film? E in caso di risposta affermativa, chi vedreste bene come suo interprete?

Fonte: Duncan Jones