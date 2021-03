Dungeons & Dragons, il nuovo film live action in cantiere e basato sul popolarissimo gioco di ruolo fantasy della Hasbro, sembra aver trovato il suo primo attore.

La star Chris Pine, interprete di Steve Trevor nell’imminente Wonder Woman 1984, è infatti in trattative e sta negoziando un accordo per recitare nel progetto, prodotto da eOne e Paramount, con la eOne che si occuperà della distribuzione del lungometraggio nel Regno Unito e in Canada e la Paramount che lo distribuirà nel resto del mondo.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno su una sceneggiatura che hanno scritto a partire da una bozza di Michael Gilio. I due registi erano stati scelti nel 2019 per dirigere un film che presenterà un cast corale e adotterà un approccio sovversivo al gioco.

Pine, già fulcro della serie di film di Star Trek per la Paramount, potrebbe rivelarsi un buon inizio per l’eventuale sviluppo di un franchise. Goldstein e Delay vantano nei loro crediti la regia della commedia dark Game Night – Indovina chi muore stasera? e la collaborazione alla sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming. Le riprese del film dovrebbero svolgersi, a partire dai primi mesi del 2021, a Belfast.

In passato la Warner Bros. e la New Line hanno tentato di portare Dungeons & Dragons sul grande schermo in più di un’occasione, inclusa una produzione con al timone Adam McKay.

Vedremo prossimamente Pine in Wonder Woman 1984, che dovrebbe uscire in Italia il prossimo gennaio, e l’attore sta girando anche il nuovo film diretto da Olivia Wilde e opera seconda dell’attrice, Don’t Worry Darling.

La data d’uscita del film su Dungeons & Dragons è fissata per il 27 maggio 2022.

Fonte: Deadline