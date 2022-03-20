«È straziante»: Jared Leto parla della Marvel e della situazione attuale dei cinema

Jared Leto, intervistato dalla rivista Variety che gli ha dedicato una sua recente copertina, ha parlato della Marvel e della situazione attuale dei cinema, sostenendo che, pur avendo una predilezione personale per i film arthouse e per i titoli più indipendenti e d’autore, si ritrova costretto ad ammettere l’importanza capitale dei film della Casa delle Idee e dei cinecomic in generale, specie in un periodo di particolari difficoltà come quello che l’esercizio cinematografico sta attraversando dopo essere stato messo a dura prova dalla pandemia.

L’attore premio Oscar per Dallas Buyers Club si definisce «un po’ snob quando si tratta di film» e nell’esprimere tutta la sua preoccupazione per lo stato di salute dell’economia dell’industria cinematografica e dell’intrattenimento fa anche quello che a suo avviso è il punto della situazione.

«Sono grato a questi film perché tengono vivo il cinema – dice l’interprete di Joker in Suicide Squad e che prossimamente vedremo in un altro atteso cinecomic, Morbius, targato Sony Pictures e non riconducibile pertanto al Marvel Cinematic Universe vero e proprio – È un privilegio far parte di un paio di film di fila che supportano il cinema. Se non fosse per i film Marvel, non so nemmeno se le sale esisterebbero ancora. Non sembra che ci sia spazio per tutti, e questo comincia a spezzarmi un po’ il cuore, è straziante».

«Da ragazzino per me era importante evadere col cinema – ha aggiunto poi – Quell’esperienza culturale mi ha insegnato tante cose, lasciando un impatto su di me. Ho visto al cinema film che mi hanno cambiato la vita».

In Morbius, che racconterà la genesi del villain di Spider-Man e la cui uscita è prevista per il 31 marzo, troveremo anche, oltre al protagonista Jared Leto, Micheal Keaton, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal, Roksana Węgiel.

La sinossi ufficiale recita: Infettato da una rara e pericolosa malattia del sangue ma determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Foto: Sony Pictures

Fonte: Variety

Leggi anche: Cosa c’entrano i Pokémon con Morbius? Il regista del film con Jared Leto svela la curiosa analogia