Il regista Andy Muschietti, che dal prossimo 5 settembre tornerà in tutte le sale cinematografiche italiane con l’attesissimo horror IT: Capitolo Due, ha confermato ufficialmente che il suo prossimo film sarà il cine-comic standalone The Flash, che consoliderà la partnership del cineasta con Warner Bros.

Muschietti, in una recente intervista, per la prima volta ha offerto ai fan DC Films qualche indizio su cosa aspettarsi per il progetto con Ezra Miller, che dopo numerosi affanni produttivi sembra aver finalmente imboccato la strada giusta.

“Ciò che mi ha affascinato di Flash è il dramma umanista racchiuso in questo personaggio. I sentimenti e le emozioni umane sono molto forti nel dramma che è la sua storia. Ma sarà anche un film divertente.”

Il regista, che almeno a giudicare da queste prime dichiarazioni pare avere le idee abbastanza chiare sul tipo di progetto che vuole realizzare, a domanda precisa ha discusso la possibilità che The Flash contenga elementi horror, genere per il quale Muschietti è conosciuto in tutto il mondo.

“Non posso promettere che ci saranno degli ingredienti horror anche in questo film. Ma garantisco che sarà una bellissima storia di umanità.”

Fonte: Fandango

Foto: © Warner Bros.