Sei ragazzi vengono invitati a partecipare a una Escape Room: in un palio c’è una ricca ricompensa in denaro che attende il più valido di loro. Una volta chiusi nella stanza, quello che sembrava un gioco come tanti altri si rivelerà però una trappola mortale.

È questa la premessa macabra da cui muove Escape Room di Adam Robitel, gioco al massacro con un gruppo di estranei catapultati verso un comune destino mortifero, da consumarsi all’interno di un puzzle movie con in palio un premio da 10.000 dollari. Il modello di riferimento più smaccato è evidentemente Saw – L’enigmista, con dentro una spruzzata di ironia e una manciata di personaggi eterogenei che non potrebbero essere più diversi e che si ritrovano imbrigliati nel medesimo incastro a scatole cinesi di luoghi e di ambienti (pronti a susseguirsi uno dopo l’altro, di pari passo con i vari indizi).

Nel cast Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani e Yorick van Wageningen. Il film si ispira al concept delle escape room, nato nel 2010 e diventato una forma di intrattenimento celebre in tutto il mondo.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale e, in fondo all’articolo, il link per leggere la nostra recensione nel dettaglio.

Sei giovani, dai diversi vissuti ed esperienze, all’apparenza legati solo dal caso, si ritrovano a partecipare come concorrenti ad una nuova esperienza di gioco immersiva: l’escape room della Minos, dalla quale si può uscire solo risolvendo una serie di complessi enigmi, ma in caso di vittoria ben 1 milione di dollari saranno consegnati ai vincitori. Quello che doveva essere solo un gioco innocuo, si trasformerà ben presto in un incubo dalla tortuosa via di fuga, che metterà a dura prova i concorrenti, costretti a combattere contro il loro peggior nemico: sé stessi.

ESCAPE ROOM: LA RECENSIONE