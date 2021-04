Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento, l’evento in cui i distributori cinematografici presentano i film in arrivo agli esercenti, il direttore marketing di Universal Pictures Massimo Proietti ha mostrato al pubblico le prime immagini dell’attesissimo Fast and Furious 9.

Il filmato, oltre a mostrare alcune sequenze di grande impatto dei primi otto capitoli del franchise, ci ha fatto entrare sul set del film svelandoci alcune sequenze che già fanno capire come il livello del film si sia ulteriormente alzato per quanto riguarda la spettacolarizzazione delle scene d’azione e l’approfondimento dei personaggi.

Vediamo così Vin Diesel imbracciare un fucile, affrontare carri armati ed elicotteri rosso fuoco e combattimenti al femminile molto coreografici. Ma soprattutto vediamo il primo intenso faccia a faccia tra Vin Diesel e John Cena, l’attore che deve colmare la lacuna lasciata da Jason Statham.

Justin Lin, di ritorno alla regia, ci ha tenuto a specificare che il film risponderà a tutte le domande rimaste ancora senza risposta, ma soprattutto farà sì che i personaggi facciano i conti con il passato per poter affrontare con speranza il futuro.

Il film, in uscita al cinema il 21 maggio, è ambientato in diverse location in giro per il mondo come la Thailandia, Edimburgo e l’Europa centrale.