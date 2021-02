Presentato questa mattina, nella consueta cornice dell’Auditorium Parco della Musica, il programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2018 (18-28 ottobre).

Come già annunciato, ad aprire la tredicesima edizione del Festival sarà 7 sconosciuti a El Royale (Bad Times at the El Royale) di Drew Goddard, con un supercast composto da Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Nick Offerman e Chris Hemsworth e, nelle parole del direttore artistico Antonio Monda, «un film raffinato, intelligente, ironico, sorprendente ed elegante che ci regala il piacere del vero cinema.»

Tra i titoli in Selezione Ufficiale spiccano particolarmente il nuovo, attesissimo Halloween diretto da David Gordon Green con il grande ritorno di Jamie Lee Curtis, Stan and Ollie di Jon S. Baird, con la coppia d’oro del cinema comico riportata sul grande schermo da John C. Reilly e Steve Coogan, They Shall Not Grow Old di Peter Jackson, documentario del grande regista neozelandese sulla Prima Guerra Mondiale nel centenario della fine del conflitto, e una miniserie del regista coreano Park Chan-wook, The Little Drummer Girl.

A spiccare nel cartellone ci sono anche, in prima linea, Beautiful Boy del regista belga Felix Van Groeningen, con un Timothée Chalamet alle prese con la tossicodipendenza e con il rapporto col padre Steve Carell (delle loro interpretazioni si parla già in chiave Oscar), Green Book di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, già vincitore del premio del pubblico a Toronto (altro apripista per le statuette dorate) e Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk) di Barry Jenkins, atteso ritorno dietro la macchina da presa del regista di Moonlight, che l’aveva presentato proprio in apertura alla Festa di Roma nel 2016 arrivando poi ad agguantare la statuetta come miglior film ai danni di La La Land.

Ma all’Auditorium ci sarà posto anche per il nuovo Millennium: Quello che non uccide di Fede Alvarez, con la lanciata Claire Foy sul red carpet dell’Auditorium nei panni di Lisbeth Salander, Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, in cui il regista premio Oscar punta il dito contro Donald Trump ribaltando la data del titolo sull’11 settembre con cui vinse la Palma d’oro nel 2004, Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili, il chiacchierato Boy erased di Joel Edgerton (sezione Tutti ne parlano) e il già annunciato The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan (nel medesimo spazio). Tra gli altri titoli pronti a destare curiosità Kursk, nuova parentesi bellica del regista danese Thomas Vinterborg, l’atteso Il mistero della Casa del Tempo di Eli Roth e The Old Man & The Gun, che si vocifera sarà l’ultima interpretazione di Robert Redford.

Per l’Italia passerà anche, come film di chiusura, Notti magiche di Paolo Vìrzi, le retrospettive saranno dedicate a Peter Sellers e Maurice Pialat e non mancheranno ovviamente gli Incontri Ravvicinati, vero fiore all’occhiello della Festa da quando ne ha preso il timone della direzione artistica Antonio Monda, che quest’anno propongono un elenco di nomi davvero variegato stellare: Martin Scorsese, Isabelle Huppert, Cate Blanchett, Sigourney Weaver, Alice e Alba Rohrwacher, Dakota Johnson, Shirin Neshat, Giuseppe Tornatore, Thierry Frémaux, Michael Moore, Jonathan Safran Foer, Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, Giogiò Franchini e Esmeralda Calabria.

Tra gli eventi speciali spicca anche una conversazione con Fabio Rovazzi, che si racconterà in un incontro dal titolo emblematico e obbligato, Faccio quello che voglio.

Di seguito l’elenco completo dei film in programma.

American Animals di Bart Layton

Bayoneta di Kyzza Terrazas

7 sconosciuti a El Royale (Bad Times at the El Royale) di Drew Goddard

Three identical strangers di Tim Wardle

Stan and Ollie di Jon S. Baird

They shall not Grow Old di Peter Jackson

The little Drummer Girl di Park Chan-wook | serie tv

Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre

Beautiful boy di Felix Van Groeningen

Green Book di Peter Farrelly

Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk) di Barry Jenkins

Millennium: Quello che non uccide di Fede Alvarez

Fahrenheit 11/9 di Michael Moore

Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

Watergate di Charles Ferguson

Corleone il potere ed il sangue di Mosco Levi Boucault

Corrento Atras di Jeferson De Brasile

Diario di Tonnara di Giovanni Zoppeddu

Eter di Krzysztof Zanussi

For Frosten di Michael Noer

Funan di Denis Do

Halloween di David Gordon Green

The Hate u Give Me di George Tillman

Hermanos di Pablo Gonzales

Il mistero della Casa del Tempo di Eli Roth

An Impossible Small Object di David Verbeek

Jan Palach di Robert Sedlacek

Kursk di Thomas Vintenberg

Light as Feathers di Rosanne Pel

My Dear Prime Minister di Rakeysh Omprakash

Monsters and Men di Reinaldo Marcus Green

La Negrada di Jorge Perez Solano

Las Ninas Bien di Alejandra Marquez Abella

The Old Man and the Gun di David Lowery

A Private War di Matthew Heineman

Sangre Blanca di Barbara Sarasola-Day

Powrot di Magdalena Lazarkiewicz

Three Identical Strangers di Tim Wardle

Titixe di Tania Hernandez Velasco

Tutti Ne Parlano

Boy Erased di Joel Edgerton

An elephant sitting still di Bo Hu

The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan

Dead in a week: on your money back di Tom Edmunds

Incontri Ravvicinati 2018

Martin Scorsese | Premio alla Carriera

Isabelle Huppert | Premio alla Carriera

Cate Blanchett

Sigourney Weaver

Alice e Alba Rohrwacher

Dakota Johnson

Shirin Neshat

Giuseppe Tornatore

Thierry Frémaux

Michael Moore

Jonathan Safran Foer

Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari

Giogiò Franchini e Esmeralda Calabria

Eventi Speciali

Notti Magiche di Paolo Virzì

Who Will Write our History di Roberta Grossman

Faccio quello che voglio – Conversazione con Fabio Rovazzi

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu

Noi Siamo Afterhours di Giorgio Testi

Vero dal Vivo. Francesco de Gregori di Daniele Barraco

