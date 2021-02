Sono stati assegnati questa mattina i premi di Alice nella città, la sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma interamente dedicata al riconoscimento delle giovani generazioni.

Ad aggiudicarsi il premio come Miglior Film è il crudo e toccante dramma religioso The Dazzled di Sarah Suco, la cui sinossi ufficiale anticipa: Camille, dodici anni, è appassionata di circo ed è la sorella maggiore della sua numerosa famiglia. Un giorno, i suoi genitori entrano a far parte di una comunità Cattolica, basata su condivisione e solidarietà, alla quale si dedicano completamente. Poco a poco, Camille dovrà accettare uno stile di vita che mette in dubbio i suoi desideri, la sua vita sociale ed i suoi tormenti interiori. Inizia così una lotta per liberarsi da questa morsa, rivendicare la sua libertà e salvare i suoi fratelli e sorelle.

A trionfare per la Miglior regia è Lorenzo Mattotti con il suo La famosa invasione degli orsi in Sicilia, adattamento animato dell’omonimo romanzo di Dino Buzzati che racconta, in maniera efficace e coinvolgente, l’avventura di un Re orso che mobilita il suo esercito per ritrovare il giovane figlio, tenuto prigioniero dagli esseri umani.

Il Premio Speciale della Giuria va invece a Son-Mother di Mahnaz Mohammadi, un dramma familiare ambientato in Iran che segue la vicenda di una madre e di suo figlio, ponendosi come un’intelligente opera di denuncia sociale, politica e culturale.

Qui l’elenco completo:

MIGLIOR FILM

The Dazzled di Sarah Suco

MIGLIOR REGIA

Lorenzo Mattotti per La famosa Invasione degli orsi in Sicilia

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Son-mother di Mahnaz Mohammadi

PREMIO RAFFAELLA FIORETTA PER IL CINEMA ITALIANO – ROMA LAZIO FILM COMMISSION

Buio di Emanuela Rossi

PREMIO TIMVISION

Cleo di Eva Cools

PREMIO RBCASTING

Beatrice Grannò per Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei

PREMIO DO RISING STAR AWARD

Anna Franziska Jaeger per Cleo

MENZIONE SPECIALE PER L’INTERPRETAZIONE

Nora Stassi per L’agnello

PREMIO PIETRO COCCIA PER LA FOTOGRAFIA

Tullio Trotta

PREMIO INSTANT STORIES CINEMOTORE ALLA SCENEGGIATURA

Marcello Giovani per Bang Bang

PREMIO LOTUS AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

3 sleeps di Christopher Holt

PREMIO MYMOVIES OPERA PRIMA

Cleo di Eva Cools