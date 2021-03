Diversi eventi internazionali sono già slittati a causa dell’Emergenza Coronavirus, ma gli organizzatori del Festival di Cannes rimangono fiduciosi sul fatto che la prossima edizione possa svolgersi regolarmente come da programma, ovvero dal 12 al 23 maggio.

«Stiamo lavorando sulla selezione ufficiale. I film stanno arrivando come da norma» ha dichiarato una portavoce del Festival a Screen Daily, aggiungendo che la consueta conferenza stampa di presentazione del programma rimane fissata per il 16 aprile a Parigi.

In questi giorni, il governo francese ha ordinato la cancellazione o lo slittamento di eventi che prevedono un assembramento di oltre 5000 persone in maniera da evitare dei possibili nuovi contagi. Un provvedimento, questo, che però non si applica al Festival di Cannes, la cui sala più grande – l’auditorium del Palais des Festivals – ha una capacità di sole 2300 persone: «La regola non vale per il Festival, perché non abbiamo mai più di 5000 persone nello stesso momento in uno spazio chiuso», ha sottolineato la portavoce.

Anche Jérome Paillard, a capo del Marché du Film, l’importantissimo mercato del cinema che si svolge in concomitanza col Festival, si dichiara assolutamente positivo riguardo la situazione: «Oggi non abbiamo assolutamente alcun piano di cancellare il mercato. Non siamo come gli altri mercati, mancano due mesi e siamo fiduciosi che il Festival di Cannes si terrà».

Fonte: SD