The French Dispatch di Wes Anderson, Another Round di Thomas Vinterberg e True Mothers di Naomi Kawase sono alcuni dei film d’autore di prestigio che dovrebbero ricevere l’etichetta ‘Cannes 2020’ da parte del Festival di Cannes.

I film sono alcuni tra i circa 50 titoli destinati a ricevere l’etichetta, concessa dal direttore artistico di Cannes Thierry Fremaux e dal suo comitato di selezione. I film saranno svelati ufficialmente il 3 giugno durante la conferenza stampa ufficiale del Festival di Cannes.

Senza un festival “fisico” quest’anno, è naturale mettere in discussione quale sarà l’utilità di tale etichetta alla fin fine; tuttavia, come ha dimostrato lo scorso anno il caso Parasite di Bong Joon-ho, Cannes è un potente trampolino di lancio per film d’autore in tutto il mondo.

L’elenco dei film ‘Cannes 2020’ includerà film inizialmente selezionati per diverse sezioni, in particolare il Concorso e l’Un Certain Regard, nonché alcuni titoli della Settimana della Critica, la sezione collaterale dedicata a esordi o secondi film.

Oltre ad Anderson, Vinterberg e Kawase, altri importanti autori affermano di aver accettato l’etichetta ‘Cannes 2020’. Sono François Ozon con Ete 85 e Apichatpong Weerasethakul con Memoria.

The French Dispatch, il cui cast comprende Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand e Timothée Chalamet, sarà probabilmente presentato in anteprima mondiale a Toronto. Il film era stato preso in considerazione come film d’apertura del Festival di Cannes ed Anderson, che vive in Francia, è molto affezionato al festival.

Sofia Coppola, anch’essa molto legata a Cannes, potrebbe far etichettare ‘Cannes 2020’ il suo On The Rocks, il primo film prodotto con Apple TV e la partnership con A24.

Venezia, intanto, non prenderà in considerazione i film con l’etichetta ‘Cannes 2020’, e ha già raccolto diversi film di alto profilo precedentemente in programma per Cannes, in particolare Tre Piani di Nanni Moretti e DNA di Maiwenn, secondo gli addetti ai lavori.

Altri film di alto profilo che quest’anno avrebbero dovuto competere sulla Croisette – in particolare, Annette di Leos Carax, con Adam Driver e Marion Cotillard, On A Clear Half Morning di Bruno Dumont, con Léa Seydoux, e Paul Verhoeven con Benedetta – sono previsti per il prossimo anno a Cannes.

Altri film che saranno probabilmente presentati il ​​prossimo anno includono L’influenza di Petrov di Kirill Serebrennikov, Il ginocchio di Ahed di Nadav Lapid e Le illusioni perdute di Xavier Giannoli.

A parte i registi affermati, Cannes dovrebbe concentrarsi sui cineasti in ascesa in tutto il mondo con l’etichetta di quest’anno.

Tra i film sotto i riflettori ci sono John and The Hole di Pascual Sisto, Passion Simple di Danielle Arbid, Gia Coppola con Mainstream e Charlène Favier con Slalom.

