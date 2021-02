null

La Biennale di Venezia ha appena annunciato i due titoli che andranno ad integrare e completare, Fuori Concorso, il programma della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2020.

Il primo è Fiori, Fiori, Fiori!, nuovo cortometraggio di Luca Guadagnino – girato durante il recente lockdown da Covid – nel quale figurano, nel ruolo di loro stessi, Maria Continella, Natalia Simeti, Claudio Gioè e Dave Kajganich.

Il regista, con una piccola troupe, scende in Sicilia da Milano armato soltanto di uno smartphone e di un tablet, per bussare alle porte degli amici d’infanzia e capire con loro come hanno vissuto questo momento eccezionale che ha unito il mondo intero.

Il secondo è invece l’action drama indipendente Run Hide Fight, scritto e diretto da Kyle Rankin e interpretato da Isabel May, Radha Mitchell e Thomas Jane.

Zoe sta per diplomarsi in un momento molto difficile della sua vita, segnato dalla morte della madre. Per distrarsi esce di tanto in tanto a caccia col padre Todd, ex membro delle forze speciali. Un giorno, mentre Zoe è a scuola, quattro studenti assediano l’edificio e irrompono con un furgone all’interno del bar della scuola. Utilizzando le tecniche apprese dal padre, Zoe riesce a sfuggire agli attentatori.

Dichiara Alberto Barbera, direttore della Mostra:

«Siamo grati a Luca Guadagnino che con Fiori, Fiori, Fiori! ci rende partecipi di una piccola, personale evasione compiuta durante il recente lockdown alla ricerca di volti, luoghi e affetti della gioventù trascorsa; e al produttore Dallas Sonnier (lo stesso di Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete, presentati rispettivamente alla Mostra del Cinema nel 2017 e nel 2018), che torna con un nuovo, provocatorio dramma d’azione, Run Hide Fight di Kyle Rankin, ambientato in una scuola presa in ostaggio da quattro studenti intenzionati a commettere una strage. Due modelli di cinema irriducibilmente diversi, ma espressione di un’identica, trascinante energia creativa».