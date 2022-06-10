Nope: il nuovo trailer anticipa finalmente la trama del film di Jordan Peele [VIDEO]

Il regista e sceneggiatore premio Oscar di Scappa - Get Out e Noi sta per tornare con un nuovo incubo

La Universal ha diffuso online il nuovo trailer finale di Nope, il film di Jordan Peele che sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 11 agosto. Nel cast di Nope troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Di seguito la sinossi ufficiale del film, il cui nuovo trailer, dell’ampia durata di tre minuti, ha anticipato qualche dettaglio di trama in più.

“Cos’è un cattivo miracolo?”



Il vincitore del premio Oscar Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope.



Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.



Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.

Foto: Universal

