Si terrà stasera alle ore 21:00 nella Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia la premiazione dei Filming Italy Best Movie Awards, premi ideati da Tiziana Rocca e da Vito Sinopoli, Amministratore Unico di Duesse Communication.

In mattinata, si è svolta, sempre all’Excelsior, nella sala Tropicana, la conferenza stampa dell’evento, alla presenza della quasi totalità degli artisti vincitori. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza di trovarsi al Festival del Cinema di Venezia per quello che ci si auspica possa essere il primo passo per un nuovo inizio dell’industria cinematografica italiana.

«Siamo felicissimi di essere al Festival e che quest’anno ci sia tanto cinema italiano alla Mostra», hanno affermato i Fratelli D’Innocenzo, premiati per la migliore sceneggiatura originale per il film Favolacce. Matilde Gioli (premiata per la serie TV Doc – Nelle Tue Mani) ha sottolineato quanto sia stato difficile vivere per molto tempo in solitudine e quanto sia importante valorizzare il Festival in un anno così difficile. C’è stato spazio anche per i talent stranieri premiati, tra cui Pedro Alonso, che interpreta Berlino nella serie La Casa di Carta. «Nonostante le difficoltà legate al momento, sono convinto che le buone occasioni possano nascere anche nelle situazioni più impensabili».

Tra gli altri interventi, giusto citare quello di Monica Guerritore, premio alla carriera, rivolto al settore del teatro: «Io vengo dal teatro, è un mondo che amo mondo. I lavoratori di quel settore non sono in grado di lavorare da mesi, a loro va tutta la mia solidarietà».

Di seguito la lista dei premiati:

Francesca Archibugi Miglior Regia Film – “Vivere”

Giuseppe Battiston Miglior Attore Protagonista Menzione Speciale – "Il Più Votato dai Lettori"

Claudio Bisio Migliore Attore Protagonista Menzione Speciale

Barbora Bobulova Donna del Cinema Italiano – Tragicommedia "Anfitrione"

Alessio Boni Migliore Attore Protagonista Sezione Docu-Dramma – "Giorgio Ambrosoli – Il Prezzo del Coraggio"

Carlo Buccirosso Miglior Attore Non Protagonista – "5 è il Numero Perfetto"

Linda Caridi Miglior Giovane Talento

Salvatore Esposito Filming Italy Best Movie Award International TV Series – "Fargo"

Fratelli D'Innocenzo Miglior Sceneggiatura Originale – "Favolacce"

Tarak Ben Ammar Filming Italy Best Movie Industry Award of the Year – Eagle Pictures

Ficarra e Picone Miglior Film Commedia – "Il Primo Natale"

Angela Finocchiaro Donna del Cinema Italiano – "La Più Votata dai Lettori"

Claudia Gerini Miglior Attrice Menzione Speciale – Docufilm "Illuminate"

Matilde Gioli Miglior Attrice Protagonista in una Serie TV – "Doc – Nelle Tue Mani"

Monica Guerritore Premio alla Carriera

Vanessa Incontrada Donna del Cinema Italiano: Per essersi distinta nel mondo dell'audiovisivo e delle serie TV

Massimo Popolizio Miglior Attore Non Protagonista – "Il Primo Natale"

Claudio Santamaria Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico – "Tutto il mio Folle Amore"

Antonello Sarno Miglior Regia Docufilm – "Il Cinema è una Cosa Meravigliosa"

Pedro Alonso International Award: For His Excellence Talent as an International Actor

Alessandro Siani Miglior Commedia dell'Anno – "Il Giorno Più Bello del Mondo"

Pierfrancesco Favino Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico – "Hammamet"

Ginevra Elkann Miglior Regista Esordiente – "Magari"

Francesco Di Leva Miglior Film – "Il Sindaco del Rione Sanità"

Ricky Memphis Miglior Attore Protagonista Commedia – "Un Figlio di Nome Erasmus"

Alessandro Preziosi Miglior Attore di una Serie TV – "Non Mentire"

Lunetta Savino Miglior Attrice Protagonista in un Film Drammatico – "Rosa"

Giuseppe Tornatore Filming Italy Best Movie Award "Maestri del Cinema Italiano

Adam Sandler Filming Italy Best Movie International Award

Édgar Ramìrez Filming Italy Best Movie International Award

Maggie Civantos Filming Italy Best Movie International Award

Lambert Wilson Filming Italy Best Movie International Achievement Award

Filming Italy Best Movie International Achievement Award Matt Dillon Filming Italy Best Movie International Award

Photo by Daniele Venturelli/WireImage