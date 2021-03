Si radunino i fan dei fumetti: domani, sabato 30 novembre, è infatti il Free Comic Book Day, e sarà possibile recarsi nelle migliori fumetterie in tutta Italia per ricevere gratuitamente diversi albi speciali con contenuti inediti scelti dalle principali case editrici italiane.

Grazie al contributo di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics, Bao Publishing e Saldapress, quest’anno saranno ben 14 i volumi in esclusiva, su cui spiccano ad esempio Avengers & Savage Avengers, Spider-Man & Venom e Paperinik & X-Music (Panini Comics); Daryl Zed (Sergio Bonelli Editore); Astra Lost In Space e Ariadne In The Blue Sky (Edizioni Star Comics); The Prism (Bao Publishing); e The Ghost Fleet & Murder Falcon (Saldapress).

Il Free Comic Book Day, ricordiamo, è nato negli States nel 2001 con lo scopo d’introdurre le nuove generazioni al mondo dei fumetti. Questo è il terzo anno dell’evento in Italia, e per l’occasione, hanno aderito all’iniziativa oltre 240 fumetterie.

Trovate tutti gli esercizi aderenti a questo LINK.