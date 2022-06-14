Giffoni 2022, annunciati i primi ospiti: da Micaela Ramazzotti a Sergio Rubini e Giorgia Soleri. Tutti i confermati

Oltre 5mila juror, provenienti da tutto il mondo, sono pronti ad accogliere con la loro energia le più belle menti del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza. Saranno loro i protagonisti della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 30 luglio.

Oltre 250 gli ospiti che andranno a comporre il complesso programma dell’evento. Tra le prime conferme, a cui si aggiungeranno altri nomi nei prossimi giorni, uno dei volti più amati dal pubblico:

Lunetta Savino (21 luglio). Ben 25 film e più di 20 serie tv all’attivo, dimostrando grande versatilità calandosi in personaggi leggeri e brillanti come in ruoli drammatici, sempre con profondità e stile. Il successo arriva nel 1998 con la serie Rai Un medico in famiglia, dove la conosciamo con l’amatissima Cettina Gargiulo. Anche al cinema vanta partecipazioni importanti, tra queste due film di Ferzan Ozpetek: Saturno Contro (2006) e Mine Vaganti (2009) per cui vince il Nastro D’Argento. Nel 2022 è stata tra i volti principali della serie Studio Battaglia.

Ha vissuto tantissime vite sullo schermo e ora è pronta a iniziarne una tutta nuova con il debutto alla regia: Micaela Ramazzotti (23 luglio) è tra le attrici più interessanti del panorama italiano. Tra i suoi principali successi: La prima cosa bella, Posti in piedi in Paradiso, Il nome del figlio, La pazza gioia. Nel 2021 è stata diretta da Michele Placido ne L’ombra di Caravaggio, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Nel 2022 presta il volto a Lea Garofalo nella serie di Disney+ The Good Mothers, disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo anno. Passare dietro la macchina da presa è un sogno che tanti interpreti custodiscono e che a Micaela Ramazzotti è riuscito: per il 2023, infatti, arriverà nelle sale Felicità, suo esordio alla regia.

Altro ospite pronto a riabbracciare il pubblico del festival è Sergio Rubini (27 luglio): a lui Giffoni ha voluto dedicare un premio speciale per la sensibilità con cui ha sempre raccontato storie intense e rivolte a un pubblico eterogeneo. Come interprete, tra gli altri, ha recitato per autori come: Federico Fellini, Giuseppe Piccioni, Sergio Citti, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Francesca Archibugi, Michele Placido, Gabriele Salvatores, Giovanni Veronesi, Alessandro D’Alatri, Susanna Nicchiarelli e Paolo Genovese. Ha inoltre recitato in produzioni internazionali come Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella e Mirka Rachid Benhadj; La Passione di Cristo di Mel Gibson; The Story of My Wife, regia di Ildikó Enyedi. Come regista e sceneggiatore ha diretto diversi film, tra cui l’ultimo I Fratelli De Filippo.

Grande attesa per Impact!: un laboratorio del pensiero, della riflessione e dell’analisi dedicato a 200 giovani. Nella giornata iniziale sarà ancora una volta a Giffoni lo scrittore, poeta, attivista e intellettuale che ha segnato l’ultima edizione con la sua straordinaria sensibilità: Erri De Luca (21 luglio). Sarà un privilegio per i giffoner tornare a confrontarsi con una delle menti più illuminate del nostro tempo.

Lo stesso giorno, ospite della sezione un altro testimone della comunicazione, Oliviero Toscani (21 luglio), conosciuto internazionalmente come la forza creativa dietro i più famosi giornali e brand del mondo, creatore di immagini corporate e campagne pubblicitarie attraverso gli anni per Esprit, Chanel, Robe di Kappa, Fiorucci, Prenatal, Jesus, Inter, Snai, Toyota, Ministero del Lavoro, della Salute, Artemide, Woolworth e altri. Tra gli ultimi progetti: la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Salute, con la Regione Calabria, con la Fondazione Umberto Veronesi, e alcune campagne di interesse sociale dedicate alla sicurezza stradale, all’anoressia, alla violenza contro le donne e contro il randagismo.

Si continua con due voci capaci di raccontare in modo brillante e innovativo l’attualità: Valerio Nicolosi e Cecilia Sala (23 luglio). Il primo è giornalista, regista e fotografo. È redattore della rivista MicroMega e si interessa di inchieste e reportage. Ha diretto il film documentario “Ants” sulle rotte migratorie verso l’Europa e altri lungometraggi a sfondo sociale, nel 2018 ha pubblicato il libro (R)Esistenze, mentre da poco è uscito “Mediterraneo” per Einaudi. Cecilia Sala è autrice e voce di “Stories”, il podcast quotidiano di Chora Media che racconta storie dal mondo. Con Chiara Lalli è autrice del podcast “Polvere” che è diventato un libro Mondadori Strade Blu.

E ancora ospite della Impact! la scrittrice, attivista e influencer ventiseienne Giorgia Soleri (21 luglio). Da sempre attenta alle tematiche femminili e femministe, fa della sua trasparenza e onestà il suo punto di forza. Attraverso le sue battaglie sociali e il suo impegno, riesce a coinvolgere e appassionare i suoi follower.

L’apertura ufficiale della 52esima edizione è prevista per giovedì 21 luglio: in attesa di poter annunciare anche le autorità istituzionali presenti, a partire dalle 19, una coloratissima marcia per la pace coinvolgerà i 5mila juror provenienti da 33 nazioni. Saranno accolti anche dai famosi storici sbandieratori della città di Cava de’ Tirreni e dai giovani musicisti Sonora Junior Sax. Dalla Multimedia Valley, i giurati sfileranno con le bandiere del proprio Paese, attraversando Giffoni per fermarsi all’Arena. Qui, abbracciati dalla musica a cura di Contact Tour DolceVita, si darà inizio a questa nuova edizione nel segno dell’integrazione, del confronto e del dialogo tra popoli.

