Gli Oscar causano dipendenze e disturbi mentali ai vincitori: la scienza spiega il motivo

Ecco quali tristi e spiacevoli ripercussioni hanno gli Academy Awards sulla vita dei loro vincitori

Non sempre vincere un Oscar ha delle ripercussioni positive sulla carriera di attori e attrici, lo sappiamo. Anzi spesso portarsi a causa l’ambita statuetta procura una sorta di appannamento e pigrizia, che investe molti interpreti immediatamente dopo la conquista di un Academy Award, filmografie alla mano e analizzando diversi casi simili.

A quanto pare però, stando a un nuovo studio accreditato e dunque a solide basi scientifiche, la negatività che l’ambita statuetta comporta investe anche la vita in privata, e in modi e forme drammatiche: secondo quest’analisi, infatti, i vincitori dell’Oscar hanno sette volte le probabilità di soffrire di problemi di salute mentale e dipendenze rispetto alle altre persone, come riferisce Paracelsus Recovery, clinica specializzata nella cura delle celebrità.

Due terzi degli attori che hanno vinto gli Oscar negli ultimi 30 anni, stando alla ricerca, hanno sofferto di disturbi mentali: dei 60 attori che hanno vinto il premio come miglior attore o miglior attrice dal 1992 a oggi, 41 hanno sofferto di problemi di salute mentale come depressione, ansia e abuso di sostanze.

Secondo lo psicoterapeuta Dr. Paul Hokemeyer, autorità ed eminenza grigia nell’ambito della cura delle celebrità, la fama va molto spesso a braccetto con ricadute e conseguenze quali «paura, dolore e solitudine», visto che il successo su scala mondiale può causare quella che è nota come sindrome dell’impostore. «Il 99,9% della popolazione non può capire cosa comporti il livello di successo di chi vince dei premi – riferisce il medico – Ci sono in ballo sforzi, duro lavoro e situazioni obbligate per arrivare fin lì che hanno a che fare con l’ultraterreno. Perciò quando si arriva al successo si avverte un vuoto interiore e il riconoscimento suona immeritato, truffaldino: si chiama sindrome dell’impostore». La cerimonia degli Oscar 2022, lo ricordiamo, si terrà stanotte, domenica 27 marzo ( QUI potete ripassare i dettagli e tutte le nomination ). Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Daily Mail

Foto: Getty (Andrew H. Walker/Getty Images)

