Gli Oscar causano dipendenze e disturbi mentali ai vincitori: la scienza spiega il motivo

Non sempre vincere un Oscar ha delle ripercussioni positive sulla carriera di attori e attrici, lo sappiamo. Anzi spesso portarsi a causa l’ambita statuetta procura una sorta di appannamento e pigrizia, che investe molti interpreti immediatamente dopo la conquista di un Academy Award, filmografie alla mano e analizzando diversi casi simili.
A quanto pare però, stando a un nuovo studio accreditato e dunque a solide basi scientifiche, la negatività che l’ambita statuetta comporta investe anche la vita in privata, e in modi e forme drammatiche: secondo quest’analisi, infatti, i vincitori dell’Oscar hanno sette volte le probabilità di soffrire di problemi di salute mentale e dipendenze rispetto alle altre persone, come riferisce Paracelsus Recovery, clinica specializzata nella cura delle celebrità.
Due terzi degli attori che hanno vinto gli Oscar negli ultimi 30 anni, stando alla ricerca, hanno sofferto di disturbi mentali: dei 60 attori che hanno vinto il premio come miglior attore o miglior attrice dal 1992 a oggi, 41 hanno sofferto di problemi di salute mentale come depressione, ansia e abuso di sostanze.
Fonte: Daily Mail
Foto: Getty (Andrew H. Walker/Getty Images)
