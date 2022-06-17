Gold: il survival thriller con Zac Efron in anteprima italiana al Best Movie Comics & Games

Best Movie Comics & Games, l’evento organizzato a Milano per celebrare i vent’anni della nostra rivista, ospiterà l’anteprima italiana di Gold, survival thriller diretto, scritto e interpretato da Anthony Hayes e con Zac Efron assoluto protagonista: l’appuntamento è presso il Superstudio Più di Via Tortona 27 in data domenica 26 giugno. Il lungometraggio uscirà sale italiane il 30 giugno per Adler Entertainment.

Il film, girato in Australia meridionale, racconta la storia di due vagabondi che viaggiano nel deserto finché non si imbattono nella più grande pepita d’oro mai rinvenuta. Ossessionati dal pensiero della sterminata ricchezza che hanno tra le mani, i due elaborano un piano per dissotterrare la pietra preziosa. Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l’attrezzatura necessaria all’estrazione della pepita, l’altro resta a controllarla e ad aspettarlo lottando per la sopravvivenza in un ambiente ostile, solo e abbandonato a un crudo destino.

Lo sceneggiatore, attore e regista del film Anthony Hayes ha dichiarato a proposito della produzione: “Questa è una storia emozionante, avvincente e attuale sull’avidità e l’umanità, su chi siamo, cosa abbiamo fatto al mondo e dove andremo se non facciamo attenzione. Avere Zac Efron come protagonista di questo film è un dono assoluto e già vedere quello che stava creando (sul set, ndr) non somigliava a niente di ciò che abbiamo visto da parte sua in passato. Non vedo l’ora di offrire questo film audace, viscerale e cinematografico al pubblico di tutto il mondo”.

Best Movie Comics & Games sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop. Un intero weekend ricco di appuntamenti a ingresso gratuito all’interno di Superstudio con panel, incontri e film alla presenza di tantissimi ospiti tra cui attori, doppiatori, illustratori, creators, cosplayer e gamers.

Come detto, tra i grandi ospiti ci sarà Zerocalcare: l’autore di Strappare lungo i bordi darà i voti a tutti i film Marvel usciti finora in un imperdibile panel a tema. Inoltre, lo scrittore, illustratore e sceneggiatore per il cinema e il fumetto Roberto Recchioni presenterà il suo esordio alla regia, Carne Fredda. E ci saranno anche: Himorta, la cosplayer da un milione di follower; Alberto Malanchino, volto noto della serialità televisiva per le sue partecipazioni in serie di successo come Summertine e Doc – Nelle tue mani, che sarà al Best Movie Comics & Games in veste di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d’azione Lightyear – La vera storia di Buzz; lo streamer e gamer Moonryde, vero e proprio fenomeno del web; la cantante, attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, voce di anime di culto come Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Sul fronte delle anteprime invece, il pubblico presente a Milano il 25 e 26 giugno 2022, oltre al già citato Gold, potrà vedere The Deer King – Il Re dei Cervi, epopea fantasy animata che segna il debutto alla regia di Masashi Ando affiancato da Masayuki Miyaji, ma anche l’attesissimo horror di Ti West, X.

