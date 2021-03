Il mondo si blinda per l’Emergenza Coronavirus, ma Gwyneth Paltrow si mostra assolutamente preparata su Instagram, in cui ha condiviso una foto in cui la vediamo con una maschera sul viso, sostenendo con fare scherzoso: «Sono già stata in questo film». Il film a cui si riferisce, chiaramente, è Contagion di Steven Soderbergh (2011), in cui aveva interpretato la paziente zero di un’epidemia che ha messo in ginocchio la popolazione del pianeta.

Ha scritto l’attrice: «In viaggio per Parigi. Paranoici? Prudenti? Impanicati? Placidi? Pandemici? Propaganda? Paltrow andrà avanti e dormirà con questa cosa sull’aereo. Sono già stata in questo film. Rimanete sani. Non stringete le mani. Lavate le mani frequentemente».

Insomma, che ne pensate della “simpatia” della celebre attrice? In Italia, ricordiamo che l’emergenza sanitaria continua a tenere chiusi i cinema e gli altri locali in diverse ragioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche), facendo slittare di conseguenza la release nelle sale di molti film attesi. In aggiunta, le riprese di Mission: Impossible 7 previste a Venezia nei prossimi giorni sono state ufficialmente sospese dalla Paramount.

ECCO IL POST DI GWYNETH SU IG