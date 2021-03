Siamo ancora in trepidante attesa del suo teaser trailer, ma nel frattempo, ecco svelata online la prima sinossi ufficiale di Solo: A Star Wars Story, atteso spin-off che racconterà le origini del mitico character reso celebre da Harrison Ford. Diamole una letta:

«Salite a bordo del Millenium Falcon per un viaggio nella Galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con il più amato farabutto della galassia. Attraverso una serie di audaci fughe nel profondo di un oscuro e pericoloso mondo della malavita, Han Solo conosce il suo possente futuro copilota Chewbacca e incontra il celebre giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che preparerà la rotta per uno dei più atipici eroi della saga di Star Wars».

Insomma, intrigante no? Diretto da Ron Howard e interpretato da Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover e Woody Harrelson, ricordiamo che Solo uscirà nelle sale a maggio.

Fonte: Collider