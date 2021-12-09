Harry Potter, Hermione e Ron nella prima immagine della reunion per i 20 anni della saga [FOTO]

Accio hype! Prosegue l’avvicinamento ad un evento epocale per i fan del maghetto più famoso al mondo: il 1 gennaio 2022 è segnato sul calendario come il giorno della reunion di Harry Potter, per celebrare i 20 anni della saga. Ora è arrivata anche la prima immagine ufficiale dei tre protagonisti più attesi.

Nei giorni scorsi HBO Max, che nel corso dell’ultimo anno ha dato ai fan anche la reunion di Friends, ha iniziato a condividere nuovi materiali sull’attesissimo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, mostrando il lungo elenco di star pronte a tornare e raccontare come è stato lavorare ad una delle saghe fantasy più famose del cinema. Nel trailer sono stati mostrati Tom Felton, Robbie Coltrane, Matthew Lewis e Mark Williams, ma faranno parte della reunion anche Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, James e Oliver Phelps, Ronnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch e molti altri.

I più attesi però sono ovviamente loro: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Ruper Grint. Dal profilo della HBO Max è stata condivisa ora la prima foto ufficiale di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley di nuovo insieme nella sala comune di Grinfondoro, a Hogwarts. «Come se non se ne fossero mai andati» recita la didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HBO Max (@hbomax)

Non è l’unico nuovo prodotto annunciato per il 2022, anno che già vedrà il ritorno del Wizarding World e del terzo capitolo di Animali Fantastici: I Segreti di Silente. in arrivo c’è anche Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren.

Vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

Fan, siete pronti ad un anno magico?

Foto: Warner Bros