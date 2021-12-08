Harry Potter: Tom Felton ha imposto a sua madre il più assurdo dei divieti

La star di Harry Potter Tom Felton, che ha interpretato Draco Malfoy nei film dell’amata saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling, ha imposto alla propria madre una curiosa restrizione: il divieto assoluto di di cercarlo su Google.

La serie di film di Harry Potter ha recentemente festeggiato il 20esimo anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo del franchise uscito nel 2001. Il lungometraggio diretto da Chris Columbus, com’è noto, hanno dato il via alla carriera delle star, allora bambine, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, interpreti rispettivamente di Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger, e dello stesso Felton.

Quest’ultimo, che appare in tutti e otto i film sulle avventure di Harry Potter nei panni del più significativo antagonista scolastico del protagonista, ha recitato poi in numerosi film e serie tv, tra cui L’alba del pianeta delle scimmie, The Flash e il film di guerra di Netflix, La battaglia dimentica.

In una nuova intervista rilasciata a Square Mile, Felton ha parlato di come ha gestito la fama derivatagli dalla partecipazione a Harry Potter e del divieto imposto alla madre cui accennavamo in apertura: «Può davvero influenzarti. Cerco di fare il meglio che posso, davvero. Non abbiamo molti esempi, tenendo presente che quando lo abbiamo fatto, 20 anni fa, ovviamente non c’erano i social media. Non c’era proprio niente. Trovandomi improvvisamente in questo mondo attuale, nel quale puoi digitare Dio sa cosa… ho vietato a mia madre di cercarmi su Google».

Draco Malfoy ha un vastissimo seguito sia Instagram, con oltre 11 milioni di follower, e su TikTok, dove ne può vantare 9,4 milioni e impazza l’hashtag #DracoTok con tonnellate di video ispirati all’attore, a conferma della sua estrema popolarità presso i fan di tutto il mondo.

Ricordiamo che è già partito il conto alla rovescia per il grande inizio d’anno che HBO Max sta preparando per i milioni e milioni di fan di Harry Potter in tutto il mondo. Per festeggiare il 20° anniversario dall’uscita nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, infatti, è stata organizzata una special reunion dei suoi grandi protagonisti, dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Nel first look da poco diffuso (lo trovate in fondo all’articolo) l’orologio di Hogwarts scandisce il tempo prima dell’uscita della reunion, prevista per l’1 gennaio 2022 su HBO Max (in Italia sarà trasmessa in prima tv assoluta su Sky e NOW in contemporanea col debutto negli Stati Uniti).

Nel filmato era possibile scorgere quella che sembrava la chioma bionda di un Tom Felton intento a leggere il giornale magico La Gazzetta del Profeta, seguita dalla lettera di convocazione di Robbie Coltrane, volto di Hagrid in tutti gli 8 film della saga di Harry Potter.

Che ne pensate delle parole di Felton a proposito del divieto imposto alla madre? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

