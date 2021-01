Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il nuovo trailer V.M. 18 di Hellboy, il reboot che riporterà sul grande schermo il celebre Diavolo Rosso creato da Mike Mignola nel 1993 e protagonista di un primo adattamento datato 2004, diretto dal visionario regista Guillermo Del Toro.

E dopo aver visto le adrenaliniche sequenze presenti nel footage, è ora di dare uno sguardo più ravvicinato a David Harbour nei panni del celebre protagonista e alla collega Milla Jovovich, che nel film presta il volto all’affascinante e spietata villain.

In questo reboot vedremo infatti Hellboy affrontare una terribile minaccia, quella di Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega risvegliatasi dal mondo dei morti e assetata di vendetta nei confronti dell’umanità. Come detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) incaricato di proteggere la Terra dalle creature paranormali che la minacciano, Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, per evitare la rovinosa fine del mondo.

Diretto da Neil Marshall, regista di ottimi horror come The Descent e Dog Soldiers, Hellboy uscirà nelle sale il 9 aprile del 2019. Ad affiancare Harbour e la Jovovich nel cast, troviamo Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane, Thomas Haden Church, Penelope Mitchell, Sophie Okonedo, Brian Gleeson e Alistair Petrie.

ECCO LE NUOVE IMMAGINI DI MILLA JOVOVICH E DAVID HARBOUR.

Fonte: Collider