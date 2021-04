Henry Cavill rientrerà davvero nel costume di Superman per altri tre film centrati sull’Uomo d’Acciaio? Il rumor diffuso ieri dal sito The Cultur Nerd ha fatto velocemente il giro del mondo. Certo, al momento non esiste alcuna notizia ufficiale e si tratta solo di voci di corridoio, ma se fosse confermato che la star di The Witcher ha veramente firmato un nuovo accordo con la Warner Bros. per riprendere il suo ruolo di Superman, avremmo la certezza di vederlo volare su Metropolis per molti anni ancora. Perché l’accordo potrebbe prevedere anche la sua presenza in futuri camei in altri film DC Extended Universe.

Dove? Per esempio, potrebbe partecipare con un ruolo di rilievo in Black Adam 2, il futuro sequel del cinecomic di Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson “The Rock” nei panni di Black Adam che negli Stati Uniti uscirà al cinema il 22 dicembre 2021.

A far sperare i fans nel ritorno di Henry Cavill si è aggiunto ieri un ulteriore indizio: l’artista BossLogic ha pubblicato un’immagine dell’Uomo d’Acciaio di Cavill (la trovate qui sotto) con la scritta sibillina “La speranza è l’ultima a morire”, riferito appunto ai rumors riguardo la firma del nuovo contratto. E Dany Garcia, l’agente di Henry Cavill, l’ha subito condivisa sul suo Instagram.

Inoltre, Garcia è anche la co-fondatrice di Seven Bucks Productions, la società di produzione di Dwayne Johnson che produce i film Shazam! e Black Adam: se il nuovo accordo venisse confermato, potremmo forse vedere il Superman di Henry Cavill anche nel sequel Shazam! Fury of the Gods. Per ora, intanto, non ci resta che sognare!