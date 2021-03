Dafne Keen, giovanissime attrice della serie Queste oscure materie, ha dichiarato che «i film Disney, se li guardi a ritroso, erano pessimi da vedere per una ragazza, anche quelli che non sono così lontani nel tempo».

In un’intervista promozionale rilasciata alla rivista Elle per la seconda stagione dello show HBO, Keen ha approfondito l’influenza dei film di Disney sui personaggi femminili, in particolare per i prodotti fantasy e legati ai supereroi in cui lei stessa ha avuto modo di figurare, come la stessa His Dark Materials e Logan del 2017, dove aveva figurato nei panni della giovane Laura accanto al protagonista interpretato da Hugh Jackman.

Ricordando gli influenti film della Disney con cui lei e milioni di altre ragazze sono cresciute, l’attrice dichiara: «Sono pericolosi perché non puoi puntare il dito contro ciò che è veramente sbagliato. Penso che abbiamo ancora molta strada da fare».

Keen si dice molto contenta del fatto che His Dark Materials abbia finora evitato la sessualizzazione delle damigelle in pericolo, esplorando invece temi di un mondo misogino senza ricorrere a personaggi misogini. «Hanno fatto un ottimo lavoro con lei, su tutto – dice l’attrice sull’arco narrativo del suo personaggio – Nella prima stagione entra in rapporti davvero intensi con le persone, ma le cose non stavano funzionando bene, per cui nella seconda è molto più diffidente. Sta passando un brutto momento, direi».

Keen spera che la sua generazione possa continuare a fare progressi, soprattutto nel rivolgersi a personaggi femminili complessi in storie che non sono costruite attraverso cliché sessisti. Ha definito Mystique, interpretata da Jennifer Lawrence nel franchise degli X-Men, la sua eroina preferita, ma si ritiene frustrata dal modo in cui molte delle eroine d’azione femminili che dominano lo schermo «continuano a nutrirsi del mondo sessista in cui viviamo».

His Dark Materials, serie fantasy e d’avventura scritto da Jack Thorne e basato sull’omonima serie di romanzi di Philip Pullman, è ambientata in un mondo alternativo in cui gli umani hanno un legame con l’anima sotto forma di compagni chiamati demoni. La storia segue le vicende della giovane orfana Lyra Belacqua (alias Lyra Silvertongue, interpretata proprio da Dafne Keen), che vive con gli altri studenti al Jordan College di Oxford, prima di apprendere un segreto che metterà in moto una pericolosa catena di eventi tra cui la profezia di una strega, la scomparsa di una sua amica e una sostanza misteriosa e potente chiamata Dust. Tra i protagonisti della serie anche Amir Wilson (Will Parry), Ruth Wilson (Marisa Coulter), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) e Andrew Scott (John Parry).

La Keen ha solo 15 anni, ma anche una carriera già in rampa di lancio iniziata con The Refugees, dove ha interpretato Ana Cruz Oliver. Di recente, parlando di The Logan – Wolverine, ha confermato che, prima dell’acquisizione da parte della Disney, la Fox aveva messo in cantiere un sequel del film tutto sul suo personaggio, la potente bambina Laura/X-23, anche se è stato secoli fa e nessuno l’ha più ricontattata. «Mi sento come se fossimo ancora all’inizio della storia, c’è molto da raccontare, è una staffetta. Io sono chiamata in causa quando il film è stato già scritto ed è terminata la pre-produzione e, se la Fox volesse contattarmi, ne sarei felicissima».

Foto: Getty (Samuel de Roman/Getty Images)

Fonte: CBR.com