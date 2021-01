null

Halloween si avvicina e parlare di horror viene naturale. La settimana scorsa vi raccontavamo quale film horror è stato decretato dalla scienza il più spaventoso di tutti.

Oggi invece vi presentiamo la classifica dei 10 film horror più amati nel mondo. E no, non sono i soliti cult, da Shining ad Halloween, perché si tratta di film anche piuttosto recenti.

Ecco la classifica completa, con a destra il numero dei Paesi in cui quel film è il preferito. Beh, come potete vedere A Quiet Place – Un posto tranquillo è il preferito in addirittura 32 Paesi del mondo, seguito da Midsommar, amato in 22 nazioni, e da Bird Box, amato in 20. La classifica vede poi alternarsi titoli più recenti come l’acclamato Get Out a titoli più vecchi come Saw o Alien.

Sorprende un gradimento così alto per Doctor Sleep, che non ha ottenuto un successo altrettanto elevato al botteghino.

1 A Quiet Place 32 2 Midsommar 22 3 Bird Box 20 4 Get Out 16 5 World War Z 9 6 Alien 6 7 Doctor Sleep 6 8 Brightburn 5 9 Saw 5 10 Zombieland 5

Lo studio ha analizzato i dati di ricerca in ogni paese per 200 dei film horror più famosi al mondo, per rivelare il film horror preferito di ogni paese.



In pratica, la società OLGB, che ha diffuso questo studio, ha esaminato oltre 200 dei film horror più popolari e analizzato il volume di ricerca per ciascuno in ogni paese del mondo utilizzando Ahrefs Keyword Explorer.

I dati di ricerca si riferiscono agli ultimi dodici mesi e mostrano il film con il maggior numero di ricerche mensili medie in ciascun paese.

Secondo questa ricerca il film più “ricercato” in Italia sarebbe Doctor Sleep.

Siete d’accordo con questo risultato?