I Wanna Dance with Somebody: Naomi Ackie è Whitney Houston nel primo trailer del biopic sulla cantante

Diffuso il primo trailer di I Wanna Dance with Somebody, il biopic su Whitney Houston nel quale sarà la star di The End of the F***ing World e Star Wars: L’ascesa di Skywalker Naomi Ackie a interpretare la leggendaria cantante scomparsa nel febbraio 2012. Accanto a lei, nel cast, Ashton Sanders nei panni di Bobby Brown e Stanley Tucci nel ruolo di Clive Davis, ma anche Clarke Peters, che interpreterà John Houston, il padre di Whitney, e Tamara Tunie, che vestirà i panni di Cissy Houston, la madre della cantante.

Sony descrive I Wanna Dance with Somebody come un «ritratto senza esclusione di colpi della donna complessa e sfaccettata dietro The Voice» e il film racconterà la storia di una ragazza del coro del New Jersey divenuta una delle artiste più premiate e di maggior successo commerciale di tutti i tempi. Dopo Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), Elton John (Rocketman), Elvis Presley (Elvis) e Aretha Franklin (Respect), tutti protagonisti di recenti biopic musicali, anche Whitney Houston avrà dunque un film biografico a lei dedicato, la cui uscita nelle sale americane è fissata per il prossimo 21 dicembre, mentre non si conosce ancora la data d’uscita italiana.

Whitney Houston ha consegnato al mondo della musica hit intramontabili come Greatest Love of All, Saving All My Love for You, I Have Nothing e ovviamente la canzone che dà il titolo al biopic, I Wanna Dance With Somebody. Il suo debutto come attrice avvenne nel film Guardia del corpo, dove recitò accanto a Kevin Costner. Il biopic è diretto da Kasi Lemmons, al suo secondo film biografico dopo Harriet, storia dell’attivista per l’abolizione della schiavitù Harriet Tubman, e sceneggiato da Anthony McCarten, che ha al suo attivo moltissime sortite nel genere biografico tra cui La teoria del tutto, il già citato Bohemian Rhapsody, L’ora più buia e I due papi.

Foto: TriStar Pictures

Fonte: The Hollywood Reporter

