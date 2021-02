Avengers: Endgame è uscito nelle sale oggi (qui la nostra recensione senza spoiler), e tra gli spettatori che hanno già potuto godersi il cinecomic Marvel sul grande schermo, figura anche Rob Liefeld, il creatore del mitico Deadpool.

Ha scritto il rinomato fumettista su Instagram dopo la proiezione: «Avengers: Endgame è il cinecomic più cinecomiccoso mai realizzato nella storia dei cinecomic. È il più grande complimento che potrei esprimere. Punto. È semplicemente brillante. Congratulazioni a tutti. Ho una grandissima considerazione dei fumetti, e questo è davvero avvincente».

Insomma, il papà del Mercenario Chiacchierone è davvero molto soddisfatto del blockbuster dei fratelli Russo, e quindi pensiamo che sarà anche parecchio contento di “cedere” il suo personaggio ai Marvel Studios. A seguito dell’accordo tra Disney e Fox, infatti, tutti i character dell’X-Men Universe appartenenti alla Fox (tra cui Deadpool e i New Mutants) passeranno ufficialmente all’Universo Cinematografico Marvel della Disney, e stando agli ultimi report, Deadpool sarà l’unico personaggio che non verrà reboottato dalla Casa di Topolino. In sostanza, Ryan Reynolds continuerà a interpretare il Mercenario Chiacchierone, e la Disney manderà avanti la tradizione dei suoi film r-rated tanto violenti quanto sboccati.

Stando ai pronostici degli esperti, Avengers: Endgame sbancherà ai botteghini di tutto il mondo strappando record su record. In Cina è già un successone con oltre 100 milioni di dollari al suo primo giorno nelle sale (il miglior debutto di sempre nell’Impero Celeste), mentre in diversi territori, numerosi fan si sono messi in fila da notte fonda pur di riuscire ad accaparrarsi dei posti alla primissima proiezione del mattino. Insomma, è Endgame mania! Il precedente Avengers: Infinity War era riuscito a totalizzare oltre 2 miliardi di dollari piazzandosi come quarto film più visto nella storia del cinema (dopo Avatar, Titanic e Star Wars: Il risveglio della forza): staremo a vedere se questo saprà fare di meglio!

Fonte: RL