È disponibile da oggi LEGO: Gli Incredibili, videogame pubblicato da Warner Bros. e realizzato da TTGames, software house che ormai ha cementato un sodalizio storico con le versioni videoludiche a mattoncini di grandi saghe cinematografiche: da Star Wars al Signore degli Anelli, da Harry Potter a tutto il mondo Marvel, passando per Jurassic World e ora esplorando anche il mondo animato di Disney Pixar.

Nel trailer italiano del videogame, che potete in calce alla news, una famiglia “comune” corre a casa per tuffarsi al centro dell’azione impersonando gli “incredibili” membri della famiglia Parr (Bob, Helen, i piccoli Violet e Flash, oltre al neonato Jack-Jack) tutti dotati di poteri speciali. E ovviamente, proprio come accade nel film Disney Pixar Gli Incredibili 2 – che arriverà nelle sale il prossimo 19 settembre – il successo si basa sul lavoro di squadra e sulla capacità di far cooperare i vari personaggi. Inutile dire che LEGO: Gli Incredibili si presta per divertenti serate in compagnia di uno o più amici con cui condividere l’avventura.

LEGO: Gli Incredibili è disponibile da oggi, 15 giugno, per PS4, Xbox One, Nintendo Switch (28 giugno) e PC.

Foto: © Warner Bros.