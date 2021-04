La settimana scorsa vi abbiamo segnalato il rumor che dà per certo che Tom Hardy sarà il nuovo Bond, ma negli ultimi tempi un altro nome si è spinto prepotentemente avanti nel mondo delle scommesse, ovvero Robert Pattinson.

Il suo ruolo in Tenet, infatti, ha dato una bella spunta propulsiva alle puntate sull’attore britannico come possibile nuovo Bond. I completi raffinati di taglio sartoriale disegnati dalla costumista di Tenet proprio su esempio di quelli indossati da 007, la naturale classe di Pattinson e l’hype crescente nei confronti di The Batman dopo l’uscita del trailer ne stanno alzando le quotazioni giorno dopo giorno.

La portavoce della società di scommesse Coral ha detto: “Robert Pattinson non è entrato nei nostri calcoli come prossimo James Bond molto spesso negli ultimi anni, ma il suo ruolo nel film di spionaggio Tenet ha fatto alzare le sue quotazioni nella mischia. È un vivace outsider nelle scommesse“.

Mentre un’altra società di scommesse, la Ladbroke, ha dichiarato: “Con le quotazioni per Robert Pattinson in aumento, ci sono tutte le possibilità che la star di Tenet sostituisca Daniel Craig“.

Tom Hardy, però, al momento per i bookmaker risulta il candidato più probabile.

Nelle ultime ore le sue quotazioni sono scese da 6:1 a 1:1, al punto che gli stessi bookmaker hanno sospeso le scommesse a suo nome come nuovo Bond al posto di Daniel Craig.

E voi cosa ne pensate? Chi preferireste tra i due? Ditecelo sulla nostra pagina facebook

Fonte: Movieweb