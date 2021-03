Svelato il trailer di Il traditore, nuovo atteso film di Marco Bellocchio che vede Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta detto “Il Boss dei due mondi”, il primo grande pentito della mafia nella Sicilia degli anni ’80.

Anticipa la sinossi ufficiale: Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.

Interpretato, tra gli altri, anche da Alessio Praticò, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Gabriele Arena, Nino Porzio, Fiippo Parisi e Fabrizio Ferracane, Il traditore sarà presentato in concorso all’imminente Festival di Cannes, mentre nelle sale italiane uscirà il 23 maggio. Godetevi il trailer fresco di pubblicazione in calce.