Ci arrivano cattive notizie dal set del nuovo film di Edward Norton, Motherless Brooklyn, progetto basato su un romanzo di Jonathan Lethem con protagonisti Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe.

Secondo quanto riportato da ScreenRant, un vigile del fuoco del NYFD ha perso la vita durante un incendio divampato all’interno dell’edificio usato per le riprese, che però fortunatamente in quel momento si stavano svolgendo all’esterno.

Le fiamme sono partite dal seminterrato del palazzo, e sembrerebbe essere stato proprio lo stesso Norton a notare il fumo che proveniva dal palazzo, avvertendo immediatamente i vigili del fuoco.

Durante l’intervento, Michael R. Davidson, padre di quattro figli e impiegato nella Engine Company 69 di Harlem, è rimasto ucciso dopo essersi separato dai colleghi, nel tentativo di spegnere le fiamme. Quando i compagni lo hanno rinvenuto privo di sensi sul pavimento era ormai troppo tardi.

A seguito dell’incidente, i produttori del film hanno rilasciato un breve comunicato:

«Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Michael R. Davidson. Un incendio è scoppiato stasera nell’edificio dove stavamo girando il nostro film. La nostra produzione era alla fine della giornata lavorativa e c’erano dozzine di persone a lavorare sul posto, quando la troupe ha notato che il fumo stava entrando nel set dall’edificio sotto di noi. Non appena abbiamo notato del fumo entrare nel nostro set, i la nostra crew ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i residenti dell’edificio, mentre noi abbiamo evacuato il cast e la troupe. Con nostro grande dolore, apprendiamo che un vigile del fuoco di New York ha perso la vita combattendo contro le fiamme che divampavano, e i nostri cuori si stringono al dolore della sua famiglia. I vigili del fuoco di New York City sono davvero i più coraggiosi del mondo. Abbiamo visto con i nostri occhi il lavoro che fanno, entrando nel fumo per assicurarsi che tutti fossero al sicuro, e combattendo per contenere le fiamme, mettendo in pericolo le loro vite come fanno tutti i giorni. I FDNY sono veri supereroi della vita reale e la nostra ammirazione e gratitudine per loro sono enormi.»

