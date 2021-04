In attesa del ritorno di Pennywise al cinema con IT: Capitolo Due, che arriverà in Italia dal prossimo 5 settembre, il regista Andy Muschietti ha già iniziato il tour promozionale del film con interviste in giro per il mondo.

Durante una chiacchierata con io9 il cineasta, grande estimatore dell’acclamato romanzo horror di Stephen King, ha suggerito la possibilità che la saga cinematografica prodotta da New Line e distribuita da Warner Bros. possa proseguire … nel passato.

“C’è tutta una vastissima mitologia in quel libro” ha affermato Muschietti, che si è detto interessato ad esplorare le origini di It in uno spin-off. “Ci sarebbe l’opportunità di esplorare quella porzione di storia, in teoria. It è stato sulla Terra per milioni di anni, è stato in contatto con l’uomo per centinaia di volte, ogni ventisette anni. Potete immaginare quanto materiale ci sia per una nuova storia.”

Il regista ha sottolineato, però, che al momento non c’è nulla di certo.

“È sempre emozionante pensare ai modi per esplorare una mitologia così dettagliata, ma per ora non c’è nulla sul tavolo“.

A voi piacerebbe un film sulle origini di Pennywise, collegato agli aspetti più mistici del romanzo originale? Ditecelo nei commenti!

Foto: © Warner Bros.

Fonte: io9