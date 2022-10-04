James Bond: svelato un elemento chiave nell’identikit del nuovo 007. Ed esclude già tantissimi candidati

Ora che si è conclusa l'era di Daniel Craig sono in corso le discussioni per trovare un degno erede che ne possa prendere il testimone

James Bond, l’agente segreto più famoso di tutti i tempi, si sta avviando verso una nuova rinnovata reinvenzione a seguito della fine dell’arco narrativo che ha visto protagonista Daniel Craig conclusosi con No Time to Die.

Al momento la EON Productions è al lavoro per capire in quale direzione narrativa spingere l’intero franchise, un processo che dovrebbe portare alla scelta definitiva del nuovo interprete nel corso del 2023. Ma quale tipo di profilo sarà considerato per il nuovo Bond? Qualche dettaglio in più sul processo di scelta è stato fornito da Michel G. Wilson, uno dei produttori storici del franchise.

Durante un l’evento In Conversation al British Film Institute per celebrare il sessantesimo anniversario del personaggio nato dalla penna di Ian Fleming, Wilson ha rivelato che tutti gli attori più giovani che si dice siano in corsa per la parte – vedi Jacob Elordi oppure Tom Holland – non sono mai stati presi davvero in considerazione. Il produttore ha infatti dichiarato:

«Abbiamo provato a considerare interpreti più giovani in passato. Ma se tenti di visualizzarlo non funziona. Ricorda, Bond è già un veterano. Ha già avuto molte esperienze. È una persona che ha attraversato alcune guerre, per così dire. Probabilmente è già stato nel SAS [Special Air Service, un corpo speciale dell’Esercito britannico, ndr.] o qualcosa del genere. Non è un ragazzo del liceo che puoi prendere e buttare nell’azione. Ecco perché Bond funziona con interpreti sopra i 30».

Wilson ha inoltre svelato che ogni aspirante Bond deve fare un’audizione basata su una nota scena di Dalla Russia con amore, secondo film della saga cinematografica del 1963 con protagonista Sean Connery. La sequenza vedeva il Bond di Connery trovare nel suo letto l’agente sovietica Tatiana Romanova, interpretata da Daniela Bianchi, con indosso solo una collana:

«Usiamo sempre la stessa scena, cioè quella vista in Dalla Russia con amore dove Bond torna nella sua stanza dopo l’assassinio, e inizia a togliersi la camicia per andare a farsi un bagno. Poi sente qualcosa, prende la sua pistola, entra nella stanza e la ragazza è nel letto. Questo è il nostro test. Chiunque possa portare a termine quella scena è giusto per Bond. È difficile da fare».

Negli ultimi tempi i fan erano tornati ad esprimere il loro apprezzamento per un eventuale casting di Idris Elba il quale però, per quanto calzante, sarebbe già troppo anziano per la parte avendo passato i cinquanta. Altri nomi vociferati sono quelli di Tom Hardy e di Regé-Jean Page, ad ogni modo manca ancora molto tempo prima che i casting possano prendere ufficialmente il via.

Con l’acquisizione della MGM da parte di Amazon i fan erano rimasti un po’ in apprensione per il futuro della saga. il produttore ha tuttavia assicurato che Wilson che ci sarà sempre un Bond:

«È un mondo completamente nuovo. Dobbiamo vedere cosa accadrà con Amazon. Ma ci sarà sempre un Bond».

Cosa ne pensate? Chi vi piacerebbe vedere nei panni di James Bond? Fatecelo sapere nei commenti!

