Quella della riassunzione di James Gunn è senz’altro la notizia più sconvolgente e discussa della settimana. E se da una parte sono stati in tanti a mostrare il loro appoggio alla Disney per aver deciso di riaffidare al cineasta la regia di Guardiani della Galassia Vol. 3 – dopo averlo licenziato a causa di alcuni controversi tweet – c’è anche chi non ha mancato di esternare il proprio disappunto nei confronti di questa scelta.

Si tratta di James Woods – tornato di recente sotto ai riflettori per aver invitato il pubblico a boicottare Captain Marvel – che ha fatto sapere su Twitter di non approvare affatto il dietrofront del colosso dell’animazione, paragonando il caso del regista a quello di Roseanne Barr.

Per chi non lo sapesse, l’attrice era la protagonista della serie televisiva Pappa e Ciccia – di proprietà della ABC (emittente della Disney) – che venne cancellata lo scorso anno proprio a causa di un tweet offensivo e particolarmente razzista della Barr. In seguito lo show è stato rilanciato grazie ad uno spin-off intitolato The Conners, che includeva lo stesso cast di Pappa e Ciccia ad eccezione dell’attrice. Insomma, un trattamento tutt’altro che clemente.

Tornando a Woods quindi, l’attore ha condiviso un articolo che parlava della riassunzione del regista, dal titolo: “James Gunn torna al lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3”, commentando sarcasticamente con un: “Oh, e quindi anche Roseanne Barr torna al lavoro su Pappa e Ciccia? Ah, no…”.

Insomma, un parallelismo che di certo non mancherà di far discutere, in particolare negli States, dove il licenziamento di Roseanne Barr fece scalpore tanto quanto quello di Gunn, dividendo – all’epoca dei fatti – sia l’opinione pubblica che le varie personalità del mondo dello spettacolo.

