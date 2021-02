null

Per pubblicizzare sui social l’arrivo della tanto attesa Snyder Cut – della quale proprio ieri abbiamo visto il secondo trailer ufficiale -, le star di Justice League hanno iniziato a pubblicare immagini inedite del film accompagnate dall’hashtag #UsUnited.

Tra tutte, una in particolare ha attirato – e non di poco – l’attenzione dei fan: uno scatto con protagonista l’Aquaman di Jason Momoa. Niente rivelazioni sul cinecomic o anteprime di qualche tipo, solo l’attore in primo piano con uno sguardo magnetico e il suo fisico perfetto in bella mostra. Quel che basta per rendere virale una foto di Arthur Curry, no?

Ma sebbene lo scatto sia stato in generale più che apprezzato nel mondo social, la relativa sezione commenti sul profilo dell’attore si è riempita di critiche nel giro di qualche ora. E la colpa, manco a dirlo, è di Amber Heard.

A quanto pare infatti, i fan di Johnny Depp – attualmente impegnati con campagne di boicottaggio di Aquaman e petizioni a sostegno dell’ex interprete di Animali Fantastici – hanno iniziato a bersagliare non solo i profili social dell’attrice con messaggi di sdegno e hashtag, ma anche quelli dei suoi colleghi più stretti. E a tal proposito, non poteva certo mancare quello del suo co-protagonista.

In sostanza, nei commenti Momoa viene invitato a prendere pubblicamente posizione contro la Heard, a chiedere alla Warner Bros. di licenziarla e a vergognarsi per il sostegno implicito che le starebbe dando, accettando di recitare in un film al suo fianco. Per il momento, tuttavia, l’interprete di Aquaman non si è pronunciato sulla questione.

In attesa di aggiornamenti, ecco l’immagine:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies)



Foto: Getty (Axelle/Bauer-Griffin)