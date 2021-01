John Wick ha infranto le regole del Continental, finendo per essere dichiarato un excomunicado dall’istituzione. I più feroci assassini del mondo vogliono ucciderlo, e lui non può più contare su alcun territorio neutrale. L’unica maniera in cui potrebbe sopravvivere? Ammazzare tutti! Chiaramente non sarà proprio un’impresa facile, ma per fortuna il nostro avrà l’aiuto di alcuni alleati, tra cui la new entry Sofia interpretata da Halle Berry.

John Wick 3 – Parabellum non uscirà nei cinema italiani prima del 16 maggio, ma in compenso, ecco arrivare online un suo nuovo adrenalinico trailer tutto botte, sparatorie, inseguimenti e loschi personaggi. L’Uomo Nero interpretato da Keanu Reeves sembra trovarsi in grande difficoltà (sapete com’è: non è proprio facile avere tutto l’universo contro di te), ma pesta ancora come se non ci fosse un domani, e qualcosa ci dice che i suoi nemici non riusciranno a farlo fuori tanto velocemente.

A diirgere l’avventura è sempre Chad Stahelski, già responsabile dei precedenti 2 capitoli, mentre nel cast troviamo anche Ian McShane, Asia Kate Dillon, Laurence Fishburne, Jerome Flynn, Robin Lord Taylor, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Jason Mantzoukas. Godetevi il trailer fresco di pubblicazione in calce!