Johnny Depp: ecco la folle spesa culinaria dell’attore dopo la vittoria al processo

Il processo che ha visto contrapposti Johnny Depp e Amber Heard ha catalizzato l’attenzione dei media di tutto il mondo e nei giorni successivi al verdetto che gli ha sorriso – con 8 milioni di risarcimento previsti a suo carico – l’attore è si è recato anche in un ristorante per festeggiare con alcuni amici, concedendosi una spesa culinaria da capogiro.

Il costo della cena in questione, tenutasi in un ristorante indiano, si è rivelato infatti a dir poco esorbitante, con più di 60.000 dollari di spesa, come riportato da alcune testate tra cui il New York Post. Accanto a Depp in quel di Birmingham, in Inghilterra, c’erano il musicista Jeff Beck, col quale Depp sta suonando in terra britannica (motivo per cui era assente dalle aule della Virginia al momento della lettura della sentenza) e col quale ha inciso un album di prossima uscita, e altri amici.

Il ristorante, denominato Varanasi e considerato«il più grande ristorante indiano di Birmingham», ha offerto ai suoi ospiti una cena a base di cucina indiana, cocktail e champagne, e il locale è stato affittato nella sua interezza da Depp, venendo chiuso a tutti gli altri avventori per una serata privata che si è conclusa intorno a mezzanotte.

Mohammed Hussain, responsabile dello staff al ristorante, ha dichiarato: «Abbiamo avuto una chiamata domenica pomeriggio che ci riferiva che Johnny Depp voleva venire a mangiare con un gruppo di amici. All’inizio sono rimasto scioccato, ho pensato che potesse essere uno scherzo. Ma poi è arrivata la sua security e ha controllato il ristorante, e abbiamo deciso di concedergli tutto il locale perché eravamo preoccupati che potesse essere infastidito dagli altri clienti».

Secondo Hossein Depp si è mostrato come «un uomo molto amabile e umile. Ha trascorso parecchio a parlare con lo staff, i nostri amici e la nostra famiglia ed è stato felice di fare delle foto con noi. Non diresti mai che è una star così famosa. Ha trovato tanto tempo per tutti noi».

Sul costo effettivo della cena Hussain non ha voluto sbottonarsi scendendo nei dettagli meramente pecuniari, specificando però che «i soldi non sono stati un problema, e il conto è facilmente arrivato a cinque cifre» e che la visita di Depp ha permesso guadagni superiori a un sabato con 400 clienti, serata di punta tipica del ristorante.

Fonte: TMZ, New York Post

Foto: Getty (Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

